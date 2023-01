Klíma z Baníku: Start proti Vrbovi? Jsme připravení, chceme vyhrávat

Při zranění Ladislava Almásiho by měl být útočníkem číslo jedna ostravského Baníku v rozjezdu jarní části FORTUNA:LIGY. Šestadvacetiletý Jiří Klíma je na to připravený. A věří, že Baník odstartuje soutěž v neděli ve Zlíně vítězně. „I kdyby byl Laco zdravý, tak bych zodpovědnost vůči Baníku cítil, protože každý útočník chce hrát a dávat góly,“ říká Klíma. „Doufám, že se mi bude dařit a týmu pomůžu.“

Jak se po zimní přípravě cítíte?

„Ze začátku jsem měl problémy ještě z podzimu, trápila mě achilovka, takže pro mě bylo těžké naskočit do tohoto počasí a na umělku. Ale musím zaklepat, zdraví drží a věřím, že jsem i dobře připravený.“

Almási je zraněný, bude stát útok na vás?

„To nevím, nějakou pozici má každý. Laco se zranil, takže je to na mně, Tijim (Muhamedu Tijanim) a Smekym (Danielu Smékalovi). Každý měl stejnou šanci se ukázat a bude záležet jen na trenérovi, jak se v neděli rozhodne.“

Příprava byla povedená? Dostali jste jen jeden gól.

„To byl cíl, protože na podzim jsme gólů dostávali hodně. Chtěli jsme na defenzivě zapracovat. Zároveň nepolevit z ofenzivy, aby to bylo vyvážené. Jsem rád, že se zvedla obrana a je na nás, abychom vepředu dávali góly.“

Baník udržel záložníky Plavšiče a Cadua, oddechli jste si? Bylo to pro vás důležité?

„Jasné. Srky od začátku ukazuje, že jeho přínos pro Baník je obrovský. Cadu se do toho dostával, ale také má kvalitu a teď mu vyšla skvěle i příprava. Kvalitu v záloze máme, i třeba u kluků, kteří na podzim tolik nehráli, jako Buchtič (David Buchta), nebo Péťa Jaroň. V tréninku ukazují, že si sestavu také zaslouží. Tým je konkurenceschopný, věřím, že na jaře budeme hrát dobře.“

I Matěj Šín je po zdravotních problémech zpátky?

„Já myslím, že je ještě dál, než byl.“ (usmívá se)

A stoper Eneo Bitri, posila z Albánie, který s vámi poprvé trénoval?

„Všiml jsem si, že je hodně vysoký, důrazný a poctivý stoper. Baník určitě ví, co dělá, takže věřím, že nám pomůže.“

Hned první zápas hrajete proti bývalému trenérovi Pavlu Vrbovi. Bude to pikantnější?

„Možná pro diváky a lidi, kteří fotbal sledují. Hned to berou jako atraktivnější zápas. My se musíme soustředit, do jara chceme vstoupit vítězně. Do Zlína pojedeme s tím, že chceme vyhrát.“

Připravovali jste se v Turecku, na návrat do sněhu a chladu už jste si zvykli?

„No, jsme na to zvyklí. Zima tolik nevadí, ale umělky většině hráčů ano. Přechody na přírodní trávník budou asi nejhorší. Ale všichni to mají stejné, taková zima není poprvé, jsme zvyklí.“

Na čem musíte ještě zapracovat?

„Příprava byla sice krátká, ale věřím, že úspěšná. Nějak jsme se sehráli. Sestava se točila, zatím nevíme, jak nastoupíme, ale je vidět, že ať hrála jakákoliv jedenáctka, tak to byl dobrý fotbal. Teď to jen přenést do ligy. Věřím, že když se z týmu vybere nejlepších jedenáct, tak to musí fungovat a body budeme sbírat.“