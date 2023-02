Sparta ve Zlíně laxnost přežila, Kovář na hraně. Fillův „rekord“ i Slončík

Video se připravuje ... Vypadalo to na jednoznačnou záležitost, pro oko nestranného diváka vlastně docela nudnou. Nakonec z toho ale byl v podání Zlína a Sparty až infarktový thriller. Pražané totiž odhodili náskok tří gólů a v úplném závěru s vypětím všech sil museli odvracet hrozbu bodové ztráty. Co všechno sobotní duel ukázal?

Z POHODY DO DRAMATU V první půli suverénně kralovala. Sparta nasázela neškodnému Zlínu dva góly a snad ve všech měřitelných aspektech svého soka naprosto valchovala. Po změně stran svůj náskok rychle vylepšila, pak to ale přišlo. Bohorovnost. Pocit, že se nemůže nic stát. Dost možná i laxnost. A z prakticky rozhodnutého mače bylo rázem drama. Letenští nakonec byli nuceni, aby v úplném závěru bránili nejtěsnější náskok s jazyky na vestě. „Jsem moc spokojený, stejně by to měli cítit i hráči. V naší pozici je všechno o výhrách. Na tým budu působit pozitivně, ale určitě si rozebereme situace, které jsme měli vyřešit lépe,“ zdůraznil trenér Brian Priske. Zlín - Sparta: Krejčí hned v úvodu udeřil po Kairinenově rohu, 0:1! Video se připravuje ...

PENALTOVÝ MARIÁŠ Hra rukou v podání Antonína Fantiše prošla, rozhodčí Miroslav Zelinka zkraje utkání počínání zlínského obránce jako nedovolené nevyhodnotil. Penaltu nepískal. Na druhé straně po necelé hodině hry už ano, na vině byl pro změnu Jaroslav Zelený. A Sparta se pořádně zlobila… „Znovu jsme byli okradeni o penaltu. Je to druhý zápas v řadě, kdy hráč soupeře zahrál rukou v pokutovém území. Penalta se ani jednou nepískala. Za mě to byla evidentní ruka,“ kroutil hlavou Priske. „Od rozhodčího mi bylo řečeno, že první ruka byla u těla… Nechci se k tomu úplně vyjadřovat. Dřív to bylo posuzované jinak. Obránci museli dávat ruce za záda, pak to bylo jasnější. Ale takhle to je, nezměníme to,“ doplnil kapitán Ladislav Krejčí. Zlín - Sparta: Čvančara chtěl penaltu po Fantišově ruce, ale nedostal ji Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

KOVÁŘOVO MAXIMÁLNÍ RIZIKO Říká se o něm, že je mužem bez nervů. Že si na hřišti dovolí prakticky cokoli. Sparťanský brankář to v duelu se Zlínem názorně potvrdil. Balancoval už ale na hodně tenké hraně. Za stavu 3:2 mu totiž nevyšla klička, Libor Kozák balon vypíchnul a chybělo jen pár desítek centimetrů, aby ho dostal za brankovou čáru. Trenér Priske přesto svému gólmanovi nic nevyčítal. „Za Matěje jsem šťastný, prokazuje velkou kvalitu a skvělé schopnosti. Nebudu svůj názor na něj měnit na základě jedné situace. Chci, aby hrál riskantně, v rozehrávce nám pomáhá, patří v ní k nejlepším v lize. Je na něm, ale i na dalších, aby vyhodnotili, kdy dát dlouhý balon a nejít do rizika,“ prohlásil kouč. Zlín - Sparta: Kovářova groteskní minela a Kozák málem srovnal na 3:3! Video se připravuje ...

FILLO: ČERVENÁ DO ČTYŘ MINUT Trošku překvapilo, že zlínský matador Martin Fillo nebyl proti Spartě v základu. Poprvé pod Pavlem Vrbou. Nastoupil až v 82. minutě a v akci byl pouze necelé čtyři minutky. První faul na Jaroslava Zeleného - žlutá karta. Vzápětí další na stejného soupeře – a sedmatřicetiletý veterán v zápase dohrál. Zkrat střídajícího borce otupil závěrečný nápor domácích, červená karta pro pravého záložníka přišla bleskově a po právu. Byl Fillo, na jehož pozici úspěšně zaskočil Vukadin Vukadinovič, přemotivovaný? „To je možná světový rekord,“ ulevil si trenér Pavel Vrba. „Strašně nám to ublížilo,“ dodal. Zlín - Sparta: Fillo dostal během necelé minuty dvě žluté karty a míří do sprch! Video se připravuje ...