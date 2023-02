Priske: Umím být kritický, ale teď je vše o výhrách. Od Kováře risk chci

V první půli spanilá jízda, dominantní výkon a pohodlný náskok o dvě branky. V té druhé laxnost, triviální chyby a nakonec velký strach o výsledek. Sparta odehrála v sobotu odpoledne ve Zlíně duel dvou zcela rozdílných poločasů. Výhru 3:2 jí už nikdo nevezme, dojem ale zanechala silně rozpačitý. „Jsem moc spokojený, stejně by to měli cítit i hráči. V naší pozici je všechno o výhrách. Jsme perfekcionalisté, určitě jsme ve druhém poločase měli být lepší,“ hodnotil trenér Brian Priske.

Ze Zlína vezete už čtvrtou výhru v řadě. Nekazí vám ji ale způsob, jakým jste odehráli druhý poločas? Prakticky vyhraný duel jste si zbytečně zkomplikovali.

„Jsem moc spokojený, stejně by to měli cítit i hráči. V naší pozici je všechno o výhrách. Jsme perfekcionalisté, určitě jsme ve druhém poločase měli být lepší. V celém zápase jsme si ale vytvořili spoustu šancí. Znovu jsme byli okradeni, měli jsme kopat penaltu po ruce obránce soupeře. Ze závěru utkání si odnáším to, jak jsme bránili pokutové území, s jakým úsilím jsme do toho šli. Třeba i střídající Karabec příkladně bojoval a obětoval se pro tým.“

Nakousl jste neodpískaný pokutový kop po ruce Antonína Fantiše. Rozumíte metru, podle jakého sudí tyto situace posuzují?

(Zakroutí hlavou) „Je to hodně těžké. Jde o druhý zápas v řadě, kdy hráč soupeře zahrál rukou v pokutovém území. Penalta se ani jednou nepískala. Za mě to byla evidentní ruka. Takhle to je. Snažím se ale soustředit na kluky a naše výkony. Tohle jsou nicméně velice důležité aspekty zápasu. Nejpodstatnější pro nás ale je, že máme čtvrtou výhru v řadě. Držíme si konzistentnost. Druhý poločas proti Zlínu je pro nás zároveň ponaučením, že když klesneme s výkonem o několik procent, mohou z toho být problémy.“

Matěj Kovář ve druhé půli volil několik riskantních rozehrávek, po jedné z nich málem vyrovnal Libor Kozák. Budete mu vyčítat možná až přílišnou bohorovnost?

„Vždycky se s hráči bavím, to se týká i Koviho. Za Matěje jsem šťastný, prokazuje velkou kvalitu a skvělé schopnosti. Nebudu svůj názor na něj měnit na základě jedné situace. Chci, aby hrál riskantně, v rozehrávce nám pomáhá, patří v ní k nejlepším v lize. Je na něm, ale i na dalších, aby vyhodnotili, kdy dát dlouhý balon a nejít do rizika. Pokud se podíváme na statistiky, jasně z nich vyjede, kolik jsme měli šancí, kolik jsme mohli vstřelit gólů. Tím při hodnocení utkání začnu. Pak si samozřejmě ukážeme i situace, které jsme měli vyřešit lépe.“

Přesto jste nemohl být úplně spokojený s tím, jak tým závěr duelu dohrával. Soupeř byl o deseti, přesto si dokázal vytvořit tlak a několik závarů.

„Určitě. Nejsem slepý, dokážu být kritický. Ale pokud si mám vybrat, jak budu výkon hodnotit, zvolím primárně pasáž, kdy jsme vstřelili tři góly. Z druhé půle se musíme poučit, ale na tým chci působit pozitivně.“