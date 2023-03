Kat Slavie jako Bassey II? Fotbalově i povahově je dál, říká ředitel Dynama

Před rokem Dynamo rekordně prodalo Fortuna Basseye do Ferencvárose, mluvilo se o sumě blížící se čtyřiceti milionům korun. O dva roky mladší Quadri Adediran, krajan z Nigérie, vypadá ještě zajímavěji. Ukázal to nejen v neděli proti Slavii. „Je lépe připravený,“ souhlasí Milan Čadek, generální sekretář a sportovní ředitel Českých Budějovic, v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Vypadá to na další trefu, jak jste k ní přišli?

„Dozvěděli jsme se o něm od jeho manažera. S Jirkou Petrem dlouhodobě spolupracujeme, přivedl nám i Fortuna Basseye. Oba kluci pocházejí ze stejné akademie, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Na podzim jsme ho sledovali, pomohli samozřejmě i naši trenéři (Marek Nikl a Tomáš Zápotočný), kteří mají o druhé lize velký přehled. A pak jsme vstoupili do jednání.“

Složitých?

„Šlo o to, že mu v létě končila v Dukle smlouva. Měl ji do 30. června 2023 a nechtěl podepsat prodloužení. Takže jsme začali jednat a za nějaké peníze jsme se domluvili.“

Přitom jste ho mohli mít za pár měsíců za hubičku...

„Nechtěli jsme to tlačit na sílu a říct, že si ho vezmeme v létě pouze za tréninkové kompenzace, což by byla částka někde kolem půl milionu korun. Neměli jsme zájem o jednání s Duklou v tomhle stylu, protože s Pepou Jinochem se znám léta a pana majitele Pauknera považujeme za velice seriózního a slušného člověka. Nechtěli jsme zkrátka tlačit na pilu, tak jsme se domluvili na rozumném finančním vyrovnání. I proto, že jsme si byli vědomi, že ho budeme na jaře potřebovat.“

Loni na podzim mě za dvacet minut na půdě Sigmy B hned upoutal, pak mi ho v rozhovoru chválil i trenér Dukly Petr Rada. Čím zaujal vás?

„Zaprvé je rychlej. Zadruhé – zjednodušeně řečeno