Slovácký „Vlas“ nakopl turbo a vyjel z garáže. Lepší se, chválil ho Svědík

Když Martin Svědík sáhl proti Mladé Boleslavi k rozestavení 3-4-3, přišla nová šance pro Vlasije Sinjavského. Do víkendu měl rodák z Narvy na svém kontě na jaře jen dva starty a celkem 24 minut. Bída. Od neděle už je jeho pozice mnohem silnější.

Dokázal trenérovi, že jde nahoru. „Vlasovi to rozestavení hodně vyhovovalo. Jsem rád, že se po nepovedené přípravě začíná lepšit,“ uvedl spokojený Svědík. „Jeho výkon byl velmi dobrý,“ doplnil.

Do půlky října patřil do okruhu borců, kteří se v každém zápase dostanou na hřiště. Ať už jako členové základní jedenáctky nebo jako střídající. Sinjavského důležitost pro tým se však stále zmenšovala. Dravec, který přispěl dvěma góly v play off Konferenční ligy proti AIK Stockholm k historickému postupu Slovácka do základní skupiny, ztratil drajv.

Slovácko – Mladá Boleslav: Kapitán Kadlec vrátil hlavičkou domácím vedení, 2:1 Video se připravuje ...

Až teď na něj Svědík opět vsadil. V prostoru mezi pravým stoperem Petrem Reinberkem a křídlem Milanem Petrželou demonstroval své přednosti. Popsal je kapitán Michal Kadlec, jemuž letní posila z Karviné krásným centrem od lajny přichystala vítězný gól. „Vlas je silný na balonu, umí jeden na jednoho a nacentrovat,“ uvedl Kadlec po zápase. Estonec si rozhýbal obránce Martina Suchomela a poslal do vápna oblouček, který si našel zkušený stoper. „Šel jsem dopředu, pak jsem si cukl dozadu. Bylo to ideálně trefené čelem,“ popsal svůj druhý zásah po návratu do mateřského klubu.

Také Sinjavskij skóroval v ročníku dvakrát, k tomu má dvě asistence. Další čárky by mu měly přibývat ruku v ruce s větším vytížením. Je to jen o něm. Pokud dynamický technik dodržuje taktické pokyny, je platný. Když ne, kouká na spoluhráče ze střídačky.

Tentokrát mu nahrál i fakt, že Slovácko uzavíralo týdenní cyklus se třemi zápasy a k tomu poslední dva prohrálo. Kouč logicky sáhl ke změnám. „Navíc furt říkáte, že máme staré mužstvo,“ podotkl jízlivě Svědík.

Dvaadvacetinásobný reprezentant Estonska rozšířil trenérovi varianty při tvorbě základní sestavy a řekl si o místo i v nedělní partii v Jablonci.