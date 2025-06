Schick po Černé Hoře: Spolupráce s Vašíkem klapala. Chorvatsko bude klíčové

Zatím v každém kvalifikačním zápase trefil terč. Nejinak tomu bylo i ve třetím skupinovém zápase české fotbalové reprezentace s Černou Horou. Patrik Schick si naskočil na náramný centr Václava Černého a jemně prodloužil míč k zadní tyči. Ukázková akce a uklidňující posun skóre na konečných 2:0. „Šancí jsem měl dost, nemám si na co stěžovat,“ pochválil týmové parťáky kanonýr Leverkusenu. Myšlenky největší hvězdy národního týmu však už směřují do chorvatského Osijeku.

Tým jste uklidnil brankou na 2:0. Centr Václava Černého byl přepychový, že?

„Jasně. Centr ze strany do boxu, tam je moje teritorium, tam bych měl dominovat. Jsem rád, že jsem si našel aspoň jeden balon. Byť minimálně ještě jeden gól jsem měl dát. I tak jsem celkem spokojený, byl to těžký zápas. Černohorci nám body nedali zadarmo. Spolupráce s Vašíkem klapala dobře. Po společné akci jsme dali ještě jednu branku. Jen škoda, že šlo o ofsajd. Byl to kousíček. Původně jsem si myslel, že byl v ofsajdu Venca, ale prý jsem to byl já. Pak mi dával ještě jeden krásný centr, ze kterého jsem dát branku. Šancí jsem měl dost, nemám si na co stěžovat.“

Do Chorvatska jedete s bilancí čtyř branek ve třech kvalifikačních zápasech. Je to fajn pro sebevědomí?

„Mám radost, že góly padají. Všechno je otevřené. V pondělí máme klíčový zápas s Chorvatskem. Když na to v Osijeku navážu, můžeme odjet v klidu na dovolenou.“

Je solidní výkon s Černou Horou příslibem před válkou v Chorvatsku?

„Výsledkově je to super, dva góly a čisté konto vždycky potěší. S Chorvaty ale očekávám úplně jiné utkání. Na to se potřebujeme připravit a myslet na to, že musíme hrát jinak než proti Černé Hoře. Chorvatsko má o něco kvalitnější tým. Máme tři dny na přípravu. Doufám, že na poslední výsledky navážeme.“

V prvním poločase jste si moc příležitostí nevytvořili. Proč?

„Je to jednoduché, Černohorci dobře bránili, hráli v nízkém bloku, všichni kousek od sebe. Ve středu nebylo žádné místo. Jakmile šel balon prostředkem, hned jsme šli do ztráty. Zaplaťpánbůh, že Hložan dal gól, jinak to mohlo být hodně složité. V druhé půli soupeř musel za nepříznivého stavu vymýšlet víc věcí dopředu. Nám se otevíraly prostory, z čehož jsme si vytvářeli šance. Možná i fyzicky soupeř odpadl. Škoda, že jsme nedali ještě jeden gól navíc. Jinak to byl od nás dobře zvládnutý zápas.“

Do Chorvatska jedeme v pozici, ve které jsme moc chtěli být

Adam Hložek krátce po krásné brance ze zápasu odstoupil kvůli zranění. Jak bude chybět v Chorvatsku?

„Rozhodně bude. V posledních měsících měl dobrou formu, po návratu z marodky hrál výborně. V Hoffenheimu dával góly, předtím se mu dařilo i v reprezentaci. Jeho absence je samozřejmě nepříjemná. Snad bude brzy zpátky na hřišti.“

Kvalifikací procházíte bez bodové ztráty, Věříte, že v Osijeku uhrajete další dobrý výsledek?

„Máme devět povinných bodů, jakákoliv ztráta by byla zklamáním. Do Chorvatska jedeme v pozici, ve které jsme moc chtěli být. Bude to zajímavé. Můžeme odehrát slušný zápas a přivést dobrý výsledek. Půjde o klíčové utkání pro další vývoj kvalifikace.“

Proti Chorvatsku si zřejmě nevytvoříte tolik šancí jako proti Černé Hoře. Bude to zápas hodně o vás, o vaší precizní koncovce?

„Nemyslím si, že o mně. Asi budeme víc bránit. Spíš než o útočnících to bude o obráncích.“

Je tedy plusem, že Černou Horu jste až na dvě výjimky nepustili k vážnějšímu ohrožení branky?

„Jo, je to důležité. Jednou nám pomohl ofsajd, Vukotič to trefil nádherně, vážně pecka. Ale kromě toho si nevybavuji nic zásadního. Kluci vzadu bránili perfektně. Je důležité, že nedostáváme góly, což nám vpředu dodává lehkost.“