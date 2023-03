Veselý o výhře: Snové! A už třetí v deseti. Červenou vyčítám sám sobě

Vyhráli jste v Plzni, jaké to je?

„Snové vítězství, které se rodilo strašně těžce. Dobře jsme vstoupili do zápasu a domácí nepouštěli do šancí, ale když Káca musel odstoupit, tak jsme se dostali pod tlak, dali jsme jim čuchnout. Domácí udělali skvěle akci na první gól, to bylo těžko bránitelné, ale nebyl jsem spokojený s ofenzivou, měli jsme jen dvě střely, to je málo, chtěli jsme být nebezpeční, zvažovali střídání, dělali úpravy. Podařilo se vyrovnat a pak se to lámalo, domácí začali být nervózní, my měli proměnit šanci Drchala. Červená karta nám zhatila plány, v tu chvíli remízu berete jako vítězství, ale navíc se takhle zadařilo. Hráči ukázali dýmový duch, všichni tam nechali duši. Bylo to i šťastné, svezli jsme se s nepohodou domácích.“

Co řeknete Adamu Kadlecovi?

„Hrál výborný zápas. Říkali jsme si v týdnu v realizačním týmu v nadsázce, že čekáme, až udělá chybu. Možná byl trošku nedůsledný, ale už teď z něj je ligový hráč a má všechno před sebou. Vloni hrál druhou dorosteneckou ligu, pak třetí a teď jeho soupeři hráli proti Barceloně. V závěru jsem zvažoval, že ho vystřídám, už mu tuhly nohy. Vyčítám to sám sobě, měl jsem ho vystřídat, nezlobím se na něj.“

Vyhráli jste v deseti. Je vítězství o to cennější?

„Už potřetí. V Teplicích a s Hradcem. Ale zas nás to vytrestalo s Boleslaví. Teď jsem chtěl rychle dát do hry hlavičkáře a Křapka se už rozcvičoval. Už podle zápasu s Hradcem víme, jak v takových situacích hrát. Je i důležité, v jakém stavu to vyloučení je, domácí byli nervózní.“

Máte tři výhry za sebou plus pohár, teď je reprepauza. Je to výhoda, nebo byste radši dál jel na vlně?

„Radši půjdu do reprepauzy se čtyřmi výhrami než prohrami (smích). Klukům v kabině jsem říkal, že musíme zůstat nohama na zemi, tahle výhra je pěkná, ale nebude to ten zápas, který rozhodne o tom, jestli v šestce zůstaneme. Čeká nás Slovácko, které nám neodpustí to vyřazení z poháru. Jestli se tam chceme udržet, musíme nějaké zápasy vyhrát. Tyhle body navíc jsou příjemné, ale my se musíme udržet v módu pracovitosti, pokory, ale ne namachrovanosti. Na Spartu jsme si možná věřili víc, než je zdrávo. Reprepauzu využijeme, abychom se uzdravili. Budou i nějaké restrikce, proto třeba dnes střídal Beran.

Věděl jste vůbec, kdo dal góly? A byly závary vaším záměrem?

„Ani nevím, kdo dal první gól, ten druhý asi Köstl. Ani nevím, jestli to někdo tečoval. Věděli jsme, že Plzeň má problémy s obrannými standardkami. Je to jedna z věcí, přes které se do nich dá dostat. A ukázalo se to.“

Docela mícháte se samotnou špičkou ligy...

„Teď nás zajímá šestka. Nebudu alibista, abych říkal, že se chci zachránit. Teď bych byl zklamaný, kdybychom ji neuhráli, ale finále bylo výživné. Teď se vrátil Jablonec, je to tak zamotané a my jsme si chtěli vytvořit pozici, abychom se tam opevnili.“

Roman Valeš naskočil po dlouhé době. Neměl jste obavy?

„Byl dlouho naše jednička a několikrát nás podržel. Neměl jsem strach, v tréninku je jistý a přenášel to na mužstvo. Ke konci nás podržel a pro nás to jsou příjemné starosti, ani Jedlička nemá nic jistého. Jako tým se cítíme silnější, když víme, že karty a zranění nejsou problém. Do hráčů celou dobu hustím, že musí dělat tlak jeden na druhého. A pak tým vynáší jednotlivce.“