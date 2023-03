„Šílenec" Černý o cestování vlakem i váze: Plán plním. Konec? Nevzdám se

V neděli pomohl pokořit Teplice v ultradůležitém střetu podílem na dvou brankách. K vítězství 3:1, po němž se Pardubičtí vyšvihli z posledního místa tabulky, přispěl zásadně. Jenže to už je tak nějak pravidlo.

Pavel Černý maličko obelhává čas, osmatřicetiletí útočníci jsou rarita. A přiznejme si, že trochu i váhu. I když… Na tom se pracuje, ještě dvě, tři kila dolů a pohodář s devítkou na zádech, již zdědil po tátovi, královéhradecké legendě, bude fyzicky úplně v cajku.

Sedne si v tiskovém středisku nového stadionu na břehu Labe a vypráví…

O boji o záchranu:

„Kdybych se nervoval, tak by to nebylo moc dobré. Mohl bych to přenést na mužstvo, což nechci. Takže se bavím, snažím se působit uvolněně, aby to kluci cítili, protože zápasy jsou prostě strašně důležité. Naštěstí jsme na vlně, dokážeme porážet týmy okolo nás, a proto stoupáme tabulkou. Podle současného postavení bychom hráli baráž, takže chceme ještě o jedno místo výš.“

O Nitovi:

„Florin nám pomáhá, když na něj někdo jde sám, jsem úplně v klidu. Už se rozbíhám, že půjdeme do protiútoku. V neděli kopaly Teplice penaltu, já jsem stál na půlkruhu a věřil jsem, že ji chytne. Říkal jsem si, že prostě musí, že to potřebujeme, byl jsem absolutně přesvědčený, což se nakonec potvrdilo. Kamil Vacek za minutu uklidil míč do sítě, což zase vneslo trochu nervozity do spodní části ligy. Od šestého místa může každý spadnout do skupiny o záchranu, bude to zajímavé až do posledního kola.“

O regeneraci:

„Většinou hraju šedesát minut, teď to byl skoro celý zápas. Jsou utkání, po nichž jsem rád, že ráno vstanu z postele, ale tentokrát to bylo v pohodě. Hlava byla dobře nastavená, a tak jsem se cítil dobře. Také jsme na novém stadionu, máme kvalitní regeneraci, člověk se pověnuje sám sobě. Na tréninky jezdím z Lanškrouna vlakem. Možná i to mi prospívá. Mám to hodinu, autem je to hodina a půl. Nemusím se o nic starat, je to pohodlnější. Navíc, co si budeme povídat, také ekonomičtější. Za rok projedu to, co bych autem zvládl za dva měsíce.“

Pardubice - Baník: Černý výstavními nůžkami otevřel skóre! 1:0 Video se připravuje ...

O úlevách:

„Zatím nepotřebuju, i když bych je mohl mít. Přišli noví trenéři, je to mnohem náročnější než dřív. Přidaly se tréninky, víc chodíme do posilovny. Člověk to cítí, ve svém věku regeneruju trochu pomaleji než mladší kluci. Ale nepociťuju, že bych si měl vzít volno. Jak by to vypadalo před mladými? Když to vydržím já ve svém věku, tak oni se musí kousnout taky. Chci, aby to viděli.“

O váze:

„Vím, že i pan trenér Kotal říkal, že bych mohl něco shodit. Už jsme se do toho s trenéry pustili, dvě kila jsou dole. Teď ještě dvě až tři. Mám nějaký plán, plním ho. Ale já nejsem typ, který by stál doma každý den na váze. Než přišli noví trenéři nevážil jsem se snad pět let. Impuls přišel hlavně ode mě, je lepší, když na to člověk přijde sám. Od trenérů mi to ale bylo taky trochu naznačeno… Jde to pomaličku, postupně, jen teď jsem se trochu zastavil. Když vidím naše tréninky, tak v létě to zvládneme. Přijde to samo.“

O budoucnosti:

„Zatím jsme se s klubem nebavili, ale zdraví slouží, na hřišti se cítím platný. Není důvod nepokračovat. Konečně hrajeme doma, lidi chodí, v kabině je super parta, takže já rozhodně budu mít zájem. Uvidíme jak klub, jaké bude mít plány. Když přijdou s tím, že bych šel do třetí ligy, do béčka, aby kolem nás rostli kluci, tak je to také varianta. Ale rád bych zůstal v lize. Třeba přivedou útočníka, budu dvojka, trojka. Přijmu to, ale pozor: Nevzdám se, zadarmo to nikomu nedám.“

O fotbale po kariéře:

„Jsou někteří hráči, kteří to zabalí, fotbalu mají prostě dost. Ale mně by chyběla kabina, sranda, dvakrát týdně si zatrénovat, o víkendu si zahrát zápas. Jsem na to zvyklý celý život. Navíc, co si budeme povídat, kvůli váze a zdraví se budu muset hejbat dál.“

Očima Radoslava Kováče, trenéra Pardubic Je to šílenec „Když jsme přišli do Pardubic, mysleli jsme si, že Pája nebude některé zápasy hrát. Třeba když půjdeme do otevřené obrany nebo hodně do presingu. No, jenže hned poprvé v Teplicích, kde nehrál, jsme viděli, jak jsou kluci vykulení. Byli zvyklí, že je na hřišti, Páju tam prostě potřebují. Teď mu navíc dělají servis, my ho chceme jen na ose hřiště. Proto je nebezpečný, důležitý, nepostradatelný. Mohl by mít úlevy v tréninku, řešíme to. Ale on je prostě šílenec. Všechno zvládne, přitom třeba co se týče síly, tak děláme opravdu náročné věci. On jen řekne: Já chci, jdu, cítím se po tom dobře. Nevypustí ani vteřinu, někdy už si občas říkám, že jemu a Kamilu Vackovi budu muset pauzu nakázat.“

Klan Černých

Děda

Jiří Černý (1932 - 2007)

Zažil nejslavnější rok hradeckého fotbalu. V roce 1960 slavil s „votroky“ mistrovský titul, na podzim si zahrál Pohár mistrů evropských zemí. A to i proti Barceloně.

Táta

Pavel Černý (1962)

Kopal za Hradec, Spartu (dva tituly), v Japonsku. Má čtyři starty za reprezentaci. S Východočechy vyhrál v roce 1995 domácí pohár. Absolutní legenda klubu.

Vnuk

Pavel Černý (1985)

V roce 2002 nastoupil poprvé v lize - po boku táty. Působil v Hradci, mihl se v Jablonci i Kazachstánu. Před šesti lety přišel do Pardubic, s nimiž postoupil do ligy.