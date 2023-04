Bohemians skoro kompletní: Slovácko na nás má pifku. Překvapí Necidem?

Aktuálně jsou čtvrtí, ale průběžná tabulka je jenom kus papíru. Klíčová bude až ta po třicátém kole, která rozdělí ligu do tří skupin. Bohemians chějí být poprvé v té nejvyšší. A do klíčových soubojů s konkurenty ze Slovácka a Olomouce jdou téměř kompletní. Čekat se dá i výrazný návrat Tomáše Necida, který zatím sbírá minuty po jednotkách.

„Reprepauzu využijeme, abychom se dozdravili. I proto jsme třeba Aleše Čermáka nepouštěli do situací, kdy by si mohl obnovit zranění. Obětovali jsme zápas s Pardubicemi a netlačili jsme ho, aby hrál, aby byl pak připravený. Doufám, že budeme až na Petráka, který je out do konce sezony, s vyprázdněnou marodkou. To by bylo skvělé z hlediska střídání a kvality,“ předsevzal si po výhře v Plzni trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

A povedlo se. Na čtvrtečním tréninku se po zelenobílé základně v Uhříněvsi pohyboval o berlích jediný muž – trenér brankářů Miroslav Miller. Všechny ostatní drobné bolístky se během krátkého ligového volna vylepšily. Marodku tak aktuálně tvoří jen dlouhodobí rekonvalescenti Ondřej Petrák a Jan Shejbal, se kterými už se počítá hlavně na příští sezonu.

Komplikací na stoperu je distanc za červenou kartu pro Adama Kadlece, místo něj se ale dá v sestavě čekat výrazně zkušenější Antonín Křapka. K dispozici jsou i Aleš Čermák a gólman Martin Jedlička, kteří překvapivou výhru v Plzni sledovali po dohodě klubů jen z tribuny.

Do útočného trojzubce se výběr výrazně rozšířil a čekat se dá i velké jméno. Tomáš Necid po operaci kolene zatím sbíral ligové minuty jen po jednotkách, teď zvládá tréninky bez omezení.

„Popravdě jsem čekal, že třeba v létě už budu hrát, ale šlo to pomaleji, než jsem očekával, ale není kam spěchat,“ hlásil, že už by byl nejradši dávno na hřišti. Nicméně během reprezentační přestávky ve třetí lize dvěma góly porazil Králův Dvůr a na hřišti zvládl přes sedmdesát minut. Předkrm před Slováckem?

Moravané mají „klokanům“ co vracet. V sezoně s nimi už dvakrát prohráli, v obou případech doma a naposledy je porážka 1:2 stála naději na úspěch v domácím poháru, odkud se v minulém ročníku dostali do Evropy.

„Rozjeté Slovácko na nás má pifku, že jsme je dvakrát sestřelili. Znám Martina Svědíka, který je ambiciózní a neodpustí nám to. Hned nás čeká těžká bitva. Náš záměr před reprepauzou byl, abychom se v šestce trošku opevnili, to se podařilo, ale hotovo není,“ varuje Veselý.

V jeho prospěch hrají poslední dva zápasy, proti zase poslední dvě utkání v Ďolíčku, ze kterých si Martin Svědík se svým týmem odvezl šest bodů a celkové skóre 5:2. V neděli večer půjde ve Vršovicích v přímém souboji o čtvrté místo.