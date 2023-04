Řešení za Olayinku? Trpišovský má jasno, kuchyňský robot sundal Sigmu

Nemít Petera Olayinku? Vadí! Ale třeba ne až tak moc… Opora Slavie má od Disciplinární komise vyměřený trest na čtyři soutěžní utkání za hlavičku do obličeje libereckého Gigliho Ndefeho, a ten si začal odpykávat v sobotu večer proti Sigmě Olomouc, zbývají ještě tři zápasy. Kouč Jindřich Trpišovský přišel ale s řešením, a to hned zafungovalo. Ivan Schranz povalil Hanáky při výhře 4:0 gólem a asistencí. Navíc jak známo, je mu v podstatě jedno, kde nastupuje…

Deset gólů a čtyři asistence. To je bilance Petera Olayinky, k tomu přičtěme, že občas nosí kapitánskou pásku, že je lídrem mužstva, spolehlivým hráčem při plnění ofenzivních i defenzivních úkolů. Čert vzal jeho letní odchod do Crvene Zvezdy, kouč Jindřich Trpišovský ho chce mít pořád v sestavě.

Jenže v sobotu proti Olomouci to nešlo, a nepůjde to ještě ve třech následujících zápasech – v poháru s Bohemians, v lize v Mladé Boleslavi a v očekávaném derby na Letné. Důvodem je jeho trest za hlavičku do obličeje Gigliho Ndefeho ze zápasu v Liberci.

Naštěstí pro Slavii, jak se zdá, je tu řešení.

Ivan Schranz. Kuchyňský robot „sešívaných“, který zvládne kdejaké posty v sestavě. Naposledy tedy ten, který měl dosud pod palcem Olayinka – levé křídlo.

„Byl jako takový falešný Peter,“ usmál se kouč Jindřich Trpišovský na dotaz Sportu.

„Proti Olomouci ho nahradil opravdu se vším všudy. Měl jedna plus jedna, patřil k našim nejlepším hráčům, byl velmi aktivní, a někdy ho zlobila i ta Peterova technická nedovednost… Takže ho nahradil po všech stránkách,“ smál se spokojený Trpišovský dál.

„Když ztratí balon, snaží se ho co nejrychleji získat zpátky, byl důležitý pro tým v bodech, v obranných i útočných standardkách, a taky vyhodil pár míčů,“ pokračoval slávistický trenér v dobrém rozmaru.

„Po dobu Peterovy absence je hodně pravděpodobné, že na jeho místě bude hrát právě Ivan. Je s ním spokojenost, jak zvládnul Olomouc,“ kývnul Trpišovský.

„Nijak blíže jsme se tomu nevěnovali, ale samozřejmě trenér ví, co ode mě může očekávat. Snažil jsem se Petera nahradit, on má výbornou formu, je velmi těžké ho zastoupit, ale věřím, že proti Olomouci se to mně a týmu podařilo,“ doufá sám Schranz, že jeho forma a hra na „falešného Olayinku“ bude pokračovat. Ideálně až do derby, po němž bude Olayinkův trest končit.

„Mám z toho radost, cítím se v ofenzivě komfortněji, ale myslím, že jsem se naučil i defenzivní posty. V ofenzivě jsem ale víc doma, dostávat se do šestnáctky, střílet góly, nebo je připravovat. Jestli to je zleva, nebo zprava, je mi jedno, i když většinu času jsem strávil napravo právě proto, že vlevo nastupoval Peter. Teď ale nemůže hrát, tak si to situace asi žádá,“ přemýšlí slovenský univerzál.

Schranz dosud v ligové sezoně stihl pouze třináct startů, a to vinou vážného poranění hlavy, které si přivodil v polovině září v Konferenční lize proti Ballkani, kvůli němuž ve zbytku podzimu nehrál. Přesto v nejvyšší soutěži nasbíral tři góly a tři asistence.

A jeho univerzálnost mu zjevně vydržela taky.

Teď má zaskočit oporu Olayinku.