Priske: Odepsat Plzeň? To by byla arogance. Nebyl to náš nejlepší zápas

Výsledkově jste zápas proti Zbrojovce zvládli přesvědčivě, herně to místy drhlo. Byl to typický duel po reprezentační přestávce?

„Máte pravdu, že to určitě nebyl náš nejlepší zápas v sezoně. I v úvodu bylo vidět, že nemáme takový rytmus v ofenzivě i defenzivě. Ale nejdůležitější je vítězství, s tím jsem moc spokojený. Líbila se mi i reakce, jakou tým předvedl po inkasovaném gólu.“

Na jaře jste zatím ve všech domácích duelech nastříleli minimálně tři góly. Vypovídá to o ofenzivní síle týmu?

„O tom není pochyb. Góly rozhodují zápasy, vepředu máme hodně kvality. Umíme ale hrát v lepším rytmu než tentokrát. Je nicméně skvělé, že v tomhle ohledu dokážeme být konzistentní. Od svého zimního příchodu s hráči hodně pracuje asistent Lars Friis. Pomáhal stanovit pravidla, která v ofenzivní hře máme. Měli jsme i čas trénovat systém 3-4-3, ale zároveň bych nechtěl opomenout i naší defenzivní činnost, která je na velice dobré úrovni.“

Jak jste viděl situaci, po které rozhodčí neuznali podle všeho regulérní branku Tomáše Čvančary?

„Pokud to tak rozhodčí vyhodnotili, tak musí mít pravdu. Jsou na hřišti od toho, aby dělali rozhodnutí. Víc bych to nekomentoval.“



Do hry jste v závěru poslal křídelní hráče Jakuba Jankta a Awera Mabila, jejich přínos ale stejně jako v předešlých duelech nebyl výrazný. Dělá vám to s ohledem na závěr sezony starosti, že se hodně spoléháte primárně na stabilní členy základní sestavy?

„Chtěl bych se vymezit proti tomu, že bychom se měli spoléhat na dvanáct nebo třináct hráčů. Máme tu přes dvacet kluků, kteří mohou nastoupit od první minuty. Pokud bych se měl dostat ke křídelním hráčům, Jankto se před dvěma týdny zapojil do akce, po které padl gól Wiesnera v Mladé Boleslavi. Mabil se zase podílel na brance, kterou jsme vstřelili na Bohemians. Když děláte střídání, vždycky čekáte velký vliv. Někdy je rozdíl, zda hráči naskakují do týmu, kterému se daří a vytváří si šance. Awer Mabil skóroval třeba za Austrálii. Jsem spokojený s tím, jaký kádr máme k dispozici.“

Znamenáte to tedy, že budete tlačit na to, aby klub na Jankta s Mabilem uplatnil opce?

(lehce se pousměje) „Je příliš brzy o tomhle mluvit. Nejsem navíc jediný, kdo má slovo při transferech. Všechno si důkladně vyhodnotíme a učiníme rozhodnutí.“

Společně se Slavií jste Viktorii odskočili už na rozdíl sedmi bodů. Berete to tak, že o titul už hrají pouze dva týmy?

„Bylo by arogantní to takhle říct, že je to jen mezi námi. Sledovali jste závěr loňského ročníku, takže víte, jak se Plzeň v nadstavbě prezentovala. Ano, máme ambice a velké sny, ale je to jen o nás. Chceme se v tomhle souboji udržet, ale klíčové bude, jaké budeme podávat výkony.“

