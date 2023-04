Říká se o něm, že je velký talent. Proto Dalibor Černý píská první ze tří derby

Je to překvapení. Až dosud platilo nepsané pravidlo, že komise si vyvoleného arbitra na vypjaté zápasy šetří. Přitom Černý v sobotu pískal, a to dokonce Spartu v Pardubicích (0:2). Co víc, v týdnu předtím, ve středu, řídil pohárové semifinále Slavia–Bohemians (3:2p). Během deseti dní se tedy nablízko potkal s oběma rivaly.

Pokud by utkání Sparty pokazil, určitě by do derby nešel. V takovém případě je pravděpodobné, že by ho – stejně jako na podzim – pískal zkušený Miroslav Zelinka. Ten o víkendu odpočíval. A vzhledem k tomu, že derby jsou na programu ještě dvě, ve finále poháru a v nadstavbě, je dost možné, že i na něj ještě dojde.

Dalibor Černý působí v nejvyšší soutěži od roku 2021, dosud odpískal 40 prvoligových zápasů, toho Spartu devětkrát a Slavii sedmkrát.

Shodou okolností právě k duelu Slavie proti Zlínu (4:1) se váže jeho zatím největší přehmat. Zlínskému Cedidlovi udělil ve druhém kole této sezony pouze žlutou kartu za surový zákrok na Ewertona a dostal stopku do konce září – nezapískal si celých sedm kol.

Hrubka v derby by ho mohla mrzet ještě více.