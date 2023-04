Slavia před derby žádá pardon pro Olayinku. Kvůli velké marodce

Šance, že Peter Olayinka přece jen nastoupí do sobotního derby na stadionu Sparty, pořád žije. Slavia v souladu s řády žádá disciplinární komisi o prominutí zbytku trestu. Oporou jí má být rozsáhlá marodka v týmu. Rozhodnutí padne dnes odpoledne.

Slavia to zkouší už podruhé. Nejprve neuspěla u odvolací komise, která původní čtyřzápasový trest pro Olayinku za udeření hlavou do hlavy libereckého Gigliho Ndefeho potvrdila. Teď na to jdou červenobílí přes tradiční paragraf 41 Prominutí výkonu zbytku trestu (ta možnost přichází po polovině trestu a Olayinka ze čtyř utkání odseděl už tři) a navrch si pomáhají rozsáhlou marodkou.

Jak to spolu souvisí?

V řádech se to sice nedočtete, ale předseda disciplinárky Richard Baček už dříve veřejně prohlásil, že jeho komise sice tresty v drtivé většině nepromíjí, ovšem ve třech případech dělá výjimku. A to:

Na začátku soutěžního ročníku, kdy zbývalo odstát jedno soutěžní utkání. „To jsme několikrát udělali, protože chceme, aby pro všechny byla rovná startovní čára,“ říká Baček. Tehdy, pokud se následně zjistilo, že následky protiprávního jednání hráče nebyly tak závažné, jak se původně myslelo. „To se týká zranění,“ vysvětluje Baček. Pokud existuje mimořádná situace v podobě extrémní marodky v daném klubu. A to je situace, v níž se Slavia podle svého názoru nachází právě teď.

V úterý údajně trénovalo v Edenu jedenáct hráčů, ve středu jen o dva více. Klubový boss Jaroslav Tvrdík pro sport.cz mluvil o „rozsáhlém infekčním onemocnění v kabině“. To mělo údajně postihnout minimálně tyto hráče: Christos Zafeiris, Taras Kačaraba, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, zranění pak trápí Ondřeje Lingra a David Juráska.

Proto měla poslat do rukou disciplinární komise žádost o pardon pro Olayinku. Zasedání začíná ve dvě hodiny po poledni.