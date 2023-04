Kritika sílí, Mabil Spartě nepomáhá. Priske chce víc, ale brání ho

V zimě přicházel na půlroční hostování s opcí. Měl být hráčem, který Spartě pomůže okamžitě. To se ovšem v případě Awera Mabila ani trochu neděje. Další stvrzenka tohoto faktu se dostavila v sobotním utkání na Slovácku (1:1) . Australan šel do hry na posledních dvacet minut, ale zanechal za sebou pouze rozpaky. „Očekávám od něj víc, ale určitě je to hráč, který nám může pomoct,“ stojí si za svým trenér Brian Priske.

Pamatujete na premiéru Awera Mabila v rudém dresu na zimním soustředění ve Španělsku? Proti Stuttgartu drobný fotbalista fanoušky navnadil. Vysekl zidanovku, předvedl několik povedených průniků. Byl na něj moc hezký pohled...

Přišlo ovšem ostré jaro a sedmadvacetiletý křídelník šlape vodu. Doslova. Místo v základní sestavě si nevybojoval, v tuhle chvíli k němu nemá ani blízko. A svým výkonem na Slovácku si zrovna nepomohl.

„Samozřejmě, že jeho práce by mohla být lepší. Očekávám od něj víc,“ uznal po remíze 1:1 v Uherském Hradišti trenér Brian Priske.

Je to nicméně právě severský kouč, kdo nad Mabilem drží tak trochu ochrannou ruku. Důrazná kritika? Nějaké to ostřejší slůvko? Ne, nic takového od sparťanského trenéra směrem k australské akvizici nepřichází. A že by se možná důvody našly...

Mabil totiž často působí hodně nezúčastněným dojmem. Vstoupí na hřiště, ale vypadá, jako by se ho dění v zápase netýkalo. O napadání, agresivitě či snaze podstoupit elementární osobní souboj v jeho případě nemůže být moc řeč. Většinou jen stínuje.

„Určitě je to hráč, který nám může pomoct. Na konci utkání měl šanci, kdyby k tomu přidal trochu víc kvality, mohl to být moment, který mu zvedne sebevědomí. Měl tam centry do vápna, snažil se, podporoval tým,“ hodnotil Priske.

Ano, Mabil mohl být za hrdinu. V úplném závěru ale vyloženou šanci spálil. V dobré pozici svou silnější nohou netrefil branku. O moc víc toho ale neukázal. Centry sice ano, ovšem zpravidla neadresné. Výmluvná je ostatně jeho kompletní jarní bilance ve FORTUNA: LIZE. Nula gólů, jen dvě asistence. A to při výhrách 6:2 nad Bohemians a 4:1 s Teplicemi...

„Ti kluci to mají těžké, jdou tam na deset patnáct minut a mají rozhodnout zápas,“ prohodil záložník Lukáš Sadílek.

Zatímco další z náhradníků Martin Minčev do hry vždy vnese maximální snahu a entusiasmus, byť mu herně rozhodně nevyjde zdaleka všechno, Mabil tyhle signály nevysílá. Lidově řečeno spíš budí dojem, že to má tak trochu na párku.

Nevole sparťanských fanoušků směrem ke kmenovému hráči Cádizu roste. Mabil přišel jako hotový fotbalista. Obouchaný především z úspěšného působení v Midtjyllandu a z australské reprezentace. Měl pomoct okamžitě. Jenže nepomáhá.

Za vše hovoří skutečnost, že pouze ve dvou duelech naskočil na víc než třicet minut. Naposledy pak 19. února. Od té doby jsou to drobky. Tu patnáct minut, tu deset. Ale pravidelné drobky. Třeba na úkor mladého Kryštofa Daňka, jenž duel na Slovácku stejně jako derby proseděl jen mezi náhradníky. Na jaře naskočil do pěti duelů, stejně tak Adam Karabec.

Mabil dostal příležitost desetkrát. Spartě toho ale dosud příliš nenabídl.