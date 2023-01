Mabil zaujal a může být top hráč. Ale pozor na příklad Karlsson

KOMENTÁŘ JANA VACKA PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Byla by to sázka na jistou výhru. Který ze sparťanů v duelu se Stuttgartem fanoušky nejvíc zaujal? Snadná odpověď: Awer Mabil. Australský křídelník skutečně ukázal, čeho všeho je schopen. Teď má před sebou důležitý úkol: najít pojítko mezi efektností a skutečnou efektivitou. Pokud to zvládne, bude naprosto rozdílový.