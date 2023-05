SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:2. Staňkův kiks, bod pro hosty trefil Vecheta

Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul doma remizovali se Slováckem 2:2. Západočeští úřadující mistři v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězili. Všechny branky padly až ve druhém poločase. Viktorii poslal do vedení kapitán Lukáš Hejda, tým z Uherského Hradiště odpověděl zásluhou Jana Kalabišky. Střídající Rafiu Durosinmi v 74. minutě vrátil domácím náskok, ale další náhradník Filip Vecheta stanovil konečný výsledek.

Plzeňští mají na třetím místě neúplné tabulky desetibodový náskok před čtvrtými Bohemians 1905, kteří v neděli nastoupí ve vršovickém derby na Slavii. Na tu Viktoria ztrácí osm bodů, za vedoucí Spartou zaostává o 10 bodů. Slovácko počtvrté z posledních pěti kol neprohrálo a je páté s jednobodovým mankem na Bohemians.

Západočeši začali aktivněji. Mosquera z úhlu těsně přestřelil, slibnou ránu uzdraveného Řezníka, který v lize nastoupil poprvé v sezoně, zablokovala hostující obrana. V 19. minutě Vydra po samostatném úniku od poloviny hřiště nevyzrál na Nguyena a hostující branku pak minul hlavou Holík.

Na přelomu 34. a 35. minuty se zaskvěl Nguyen, jenž vyrazil Kalvachovu střelu a fantasticky si poradil i s následnou hlavičkou Chorého. Ten později nepotrestal ani špatnou domluvu mezi stopery Hofmannem a Kadlecem.

Viktoria výborně vstoupila i do druhé půle. Kalvach z přímého kopu nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavou ve 47. minutě otevřel skóre. Třiatřicetiletý stoper vstřelil třetí ligový gól v sezoně, všechny zaznamenal v posledních čtyřech zápasech, do kterých zasáhl.

Slovácko mohlo rychle odpovědět, ale Reinberkovu střelu z úhlu vyrazil Staněk. Plzeňský gólman ale v závěru 64. minuty obrovskou chybou daroval hostům vyrovnání, když mezi nohama propustil slabou Kalabiškovu hlavičku po centru střídajícího Trávníka.

Hosté převzali iniciativu a sahali po obratu, jenže Reinberk hlavou zamířil nad břevno. V 74. minutě Viktoria vstřelila druhý gól. Nguyen ještě vyrazil Kašovu hlavičku, ale Durosinmi z hraniční situace doklepl míč do sítě.

Slovácko odpovědělo už za dvě minuty po rohovém kopu. Bývalý dlouholetý plzeňský záložník Petržela vrátil míč do šestnáctky a Vecheta i s přispěním teče Durosinmiho hlavou překonal nejistého Staňka.

Západočeši ještě mohli získat vedení zpět na svou stranu, ale střídající Kopic vypálil vedle a Sýkorovu tečovanou ránu zneškodnil Nguyen. Jeho branku pak v nastavení přestřelil Durosinmi. Plzeň doma se Slováckem ztratila body po čtyřech ligových výhrách a z posledních 10 kol pouze dvakrát zvítězila.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47. Hejda, 74. Durosinmi Hosté: 65. Kalabiška, 76. Vecheta Sestavy Domácí: Staněk – Řezník (72. Durosinmi), Hejda (C), Kaša, Holík – Ndiaye (72. Květ), Kalvach – Sýkora, M. Vydra (59. Kopic), Mosquera (83. Vlkanova) – Chorý (83. Kliment). Hosté: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C), Kalabiška – Daníček (56. Trávník), Havlík – Petržela (90+1. Juroška), Brandner (56. Vecheta), Holzer (56. Siňavskij) – Mihálik (75. Šašinka). Náhradníci Domácí: Zadražil, Tvrdoň, Kliment, Kopic, Durosinmi, Květ, Čihák, Jirka, Vlkanova Hosté: Fryšták, Břečka, Vecheta, Trávník, Kim, Šašinka, Juroška, Siňavskij Karty Domácí: Kopic Rozhodčí Petřík – Machač, Matoušek. Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7716 diváků

