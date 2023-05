Staněk: chyby, smůla i vztek. Analýza gólů do sítě Plzně, je na vině gólman?

Viktoria odstartovala nadstavbu divokou remízou 2:2 se Slováckem. Domácí favorit dvakrát vedl, jenže soupeře dvakrát vrátil do zápasu a dovolil mu uzmout bod. Naprosto zbytečně. První branka šla na vrub Jindřicha Staňka, když mu školácky propadl míč mezi nohama po slabé hlavičce Jana Kalabišky. Při druhé brance zase Staňkovi na čáře znemožnil zasáhnout špatně bránící Rafiu Durosinmi.

„Za celou dobu pode mnou v Plzni odchytal spousty zápasů, kdy nás podržel, byl vynikající. Teď přišlo období, kdy dostáváme blbé góly. Dneska udělal chybu, ale pořád je to špičkový gólman, který se z toho dostane. On ví sám nejlíp, že to byl zbytečný gól, vyčítat mu to nebudu,“ pravil po utkání plzeňský trenér Michal Bílek.

Staněk odchytal na jaře kompletní porci patnácti zápasů s bilancí 5-4-6, obdržel 21 branek a jen dvakrát vychytal čisté konto (v Mladé Boleslavi a proti Zlínu).

Při detailním rozboru gólů v jeho síti lze říct, že pouze tři jdou na jeho vrub. Krýt měl zmíněnou Kalabiškovu hlavičku proti Slovácku. V posledním kole základní části proti Teplicím (1:1), možná i kvůli ostrému sluníčku, podběhl Radostův centr a pustil do gólového zakončení Hyčku. Na Slovácku (0:2) šla chytat Petrželova střela na přední tyč, které předcházelo uvolnění přes Havla.

Plzeň - Teplice: Staněk nedosáhl na centr, ztrestal jej Hyčka, 0:1 Video se připravuje ...

„Na podzim měl famózní formu, teď je každá jeho chyba pro Plzeň problém. Když si gólmani vyberou nejhorší moment ve chvíli, kdy o něco jde, je to ještě složitější,“ upozornil expert deníku Sport a iSport.cz Václav Kotal.

Mnohem zásadnější, než Staňkovy tři jarní poklesky, jsou pro Plzeň zbytečné chyby v obraně i nakupené smolné situace. Reprezentační gólman se mnohokrát vztekal na své parťáky po brankových situacích, se kterými nemohl nic dělat, naopak i na jaře v mnoha případech tým podržel.

Vybral si řadu smolných momentů. Viktoria v ligovém finiši inkasovala dva vlastence (Tomáš Chorý proti Bohemians, Václav Jemelka proti Budějovicím), Milan Havel v úvodním kole tečoval střelu hradeckého benjamínka Petra Pudhorockého. Vyrovnání Slovácka přišlo poté, co Staňkovi na čáře překážel Durosinmi. V celkovém součtu jdou tři branky za Staňkem, pět bylo nešťastných a minimálně dvě po jasných chybách v defenzivě. Jde o téměř polovinu branek, které Plzeň na jaře inkasovala.

„V jarní části dostáváme podobné góly, hodně zbytečné. Dva jsme si dali vlastní, dneska to byl druhý polovlastní a první po Staňkově chybě,“ mrzelo Bílka po sobotním duelu, kde Viktoria už počtvrté na jaře jen remizovala.

Všechny jarní góly v síti Plzně