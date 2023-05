Další rána pro Brno! Prťavý Nigerijec míří do ciziny. Řeší Polsko a Belgii

Fotbalová Zbrojovka čelí extrémně těžkým zkouškám. Potřebuje zachránit první ligu (klidně přes baráž) a rychle stavět nový konkurenceschopný tým. Chce se říct, že už včera bylo pozdě…K jistým odchodům opor Filipa Součka (návrat z hostování do Sparty) a Michala Ševčíka (přestup do Sparty) přibude další jméno ze záložní řady – Nigerijec Wale Musa Alli (22). Nejmenší hráč soutěže míří do zahraničí!

Vypadá to, že Jakub Řezníček, jemuž bude na konci května už pětatřicet, zůstane vpředu na všechno sám…

Brnu zmizí v červnu prakticky celá záloha. Hostování z Plzně totiž končí Šimonu Faltovi plus Filipovi Blechovi ze Slavie, což znamená, že tým bude naráz slabší o pět záložníků. Ve třech případech klíčové. Docela průšvih, pokud už nemá vedení sjednané náhrady. Ale to není pravděpodobné. Podobnou kvalitu bez větších investic neseženete. Bolet bude ztráta všech. Odejde mimo jiné dvanáct gólů a čtrnáct asistencí! (do této chvíle)

Fanoušci se musí smířit i s přestupem Wale Musy Alliho, drobného (160 cm) pohyblivého křídelníka a autora tří branek. V české lize vydržel zajímavý Nigerijec pouze jednu sezonu. Byť má kontrakt ještě na další, s klubem se za pár týdnů téměř jistě rozloučí.

Rozmýšlí se mezi nabídkami z polské a belgické ligy. „Tak na devadesát procent odejde do ciziny. Z těchto dvou zemí je konkrétní zájem, sledují ho delší dobu,“ potvrdil hráčův zástupce Jiří Petr pro isport.cz. „S Brnem jsme domluvení, že to vyřešíme po konci sezony, ať ji může v klidu dohrát. Je profík, ví, co má dělat. V Evropě se adaptoval, je samostatný. Nejsou s ním problémy jako s jinými, co přijdou do Česka,“ dodal.

Bývalý mládežnický reprezentant své země je rozhodnutý Zbrojovku opustit. Dosud za ni nastřílel v nejvyšší soutěži tři góly, na pět přihrál a bavil diváky technickými kousky. Navzdory maličké postavě motal hlavy obráncům a dokázal se adaptovat na silový způsob fotbalu. „Věděli jsme, že je na naši ligu nadstandardní,“ řekl Petr. „Ale víte, jak to u nás chodí. Jsou tu vysocí, soubojoví hráči. Všichni se mydlí hlava nehlava. Dalo nám trošku práci přesvědčit lidi v klubu, aby Alliho angažovali. Ale naštěstí třeba Tomáš Požár (sportovní manažer), se kterým se známe déle, jeho přínos viděl. I trenérům Dostálkovi s Dojčanem se líbil, takže se to nakonec udělalo,“ vrátil se k loňskému létu, kdy rodák z Lagosu úspěšně prošel herním testem a uzavřel přestup z druholigového rakouského Amstettenu.

S evropským fotbalem už má dost zkušeností, předtím působil v estonském Kalevu. Nyní se posune zase dál. V Polsku i v Belgii, kde má také agenty, zaujal prvoligové celky. „U nás se lidé na takové hráče dívají trošku s despektem, ale Alli prokázal, že i menší fotbalista se může prosadit. Sice mu chybí lepší čísla, ale hraje dobře,“ poznamenal Petr. „Jsme přesvědčení, že v jiné soutěži jeho výkon ještě poroste. Je ambiciózní. Chce se někam dostat, posunout se výš. Kdo přežije českou ligu, přežije fakt úplně všude,“ usmál se.

Ale jak „přežije“ Brno bez tolika důležitých borců?