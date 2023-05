Rakeťák Janošek: na hřišti nahoru, s platem dolů. Bylo to o dost, přiznal

Na začátku jara zaujal svými raketami země šibenice, střílel góly do galerie. Za posledních sedm kol se však prosadil jen jednou, zapadl tak do zásadního pardubického martyria: tým je sice chválen za poutavou hru, jenže neskóruje, tudíž neboduje, a proto se pere o záchranu.

„Žere mě to hodně. V Teplicích jsme ve všech statistikách lepší, hrajeme, ale odjedeme s prázdnou,“ zoufá si Janošek. Přijde mi, že v sobě nemáme takovou tu drzost, dravost, abychom dávali góly, chybí nám třeba krok nebo dva. Vím, že když to zlepšíme, tak se zachráníme.“

Bude to už proti Brnu? Máte na něj pifku? V mužích jste si za něj zahrál jen čtyřikrát.

„Byl jsem tam od čtrnáctky, jsem považovaný za odchovance. Všichni to tak berou, tak já taky. (usmívá se) K Brnu mám pořád velký vztah, ale v týmu je už jen Jakub Šural. Je mi líto, že druhé největší město v republice pořád pendluje mezi první a druhou ligou.“

Najdete důvody?

„Přijde mi, že je kádr na každou sezonu jiný, prostě není stabilizovaný. Tentokrát měli výborný vstup do ligy, ale pak šli zase dolů.“

Překvapilo vás to?

„Ne, protože ty zápasy sleduju. Většinou šlo o ubojované tři body, navíc byli v laufu Řezníček se Ševčíkem. Tušil jsem to a trochu doufal kvůli Pardubicím.“

Je hlavním důvodem úpadku ztráta formy Michala Ševčíka?

„Musím říct, že ho vůbec neznám, vlastně ani z mládeže si ho nevybavuju. Je to fakt výbornej hráč, ale roli může hrát i to, že má jistý přestup do Sparty. Buď mu to stouplo do hlavy, nebo jen prostě vypadl z formy.“

Proč jste vlastně v osmnácti odešel?

„Končila mi smlouva a Brno mi nějakou nabídlo… Prostě jsme se nedohodli na podmínkách a Slovácko o mě mělo dlouho zájem, výborně jsme se znali s trenérem Kordulou. Upřímně si to ani moc nepamatuju, zdálo se mi, že mě pustili v pohodě.“

Nějaká zlá krev tam byla, ne?

„Spíš to řešil táta s panem majitelem Bartoňkem. Ten mě trochu přemlouval, ale my jsme se rozhodli pro Slovácko - a byl to dobrý krok.“

Proč?

„V Brně jsem neviděl pro sebe dobrou budoucnost, protože tam byl trenér Pivarník, který sázel spíš na zkušené hráče. Ve Slovácku jsem měl jistotu, že mě pan Kordula bude rozvíjet hráčsky, takticky, všeobecně. Všechno hrálo pro odchod.“

Je pravda, že jste bleskově vlétl do sestavy.

„Bylo domluvené, že zůstanu na přípravu. Kdyby se nepovedla, šel bych někam na hostování. Jenže pak se zranil Veliče Šumulikoski, já jsem nastoupil a už jsem ho tam nepustil. (usmívá se)“

Vybojoval jste si přestup do Plzně, ale tam se nikdy neprosadil. Po sérii hostování jste vloni přestoupil do Pardubic. Chtěl už jste mít domov?

„Často jsem chodil na půl roku bez opce, jen v Baníku jsem ji měl, ale tam to nevyšlo. V Česku to tak funguje, dává se přednost kmenovým hráčům. To byl hlavní důvod, proč jsem chtěl jít do Pardubic na tvrdo. To byla moje jediná podmínka. Chci někam patřit, ne pořád pendlovat. Být v pohodě v hlavě. V klubu o mě měli zájem a jsou tady fakt skvělí lidi.“

Musel jste hodně finančně slevit, že?

„Jo, tak to se dalo čekat, když přestupujete z Plzně do Pardubic. (směje se) Ale na to jsem se nedíval, furt jsem mladý hráč. Chci něco dokázat, bral jsem sportovní stránku, ne finanční.“

Můžete prozradit pokles aspoň řádově?

„Ne, spíš ne. Ale bylo to dost.“

Změnil jste nejen smlouvu ale i post. Posunul jste se z defenzivního záložník, takzvané šestky výš. Byl to dobrý krok?

„Než přišel pan Kováč, tak jsem byl takový hráč, že jsem musel mít pořád míč na noze. Jinak je všechno špatně. Trenér přišel s tím, že mě posune, že mám skvělou střelu a potřebuje, abych byl nebezpečný soupeřově bráně, ne naší.“

To se vám stávalo?

„Už tolik ne, už mám nějaké ligové starty. Ale dřív jsem udělal fatální ztrátu, dostali jsme gól. Navíc jsem měl vždycky spíš útočné choutky než obranné.“

Kouč vás také nutí, abyste nehrál na stranách, že?

„Je to tak. Tam máte víc prostoru, víc míč.“

Jenže je to takový veteránský fotbal, který nebolí.

„(směje se) Přesně tak, odtamtud gól nedám. Trenér mi to hodně vyčítá, snaží se mě udržet na ose hřiště. Chce to do mě dostat, věřím, že se mu to povedlo a bude to pokračovat.“

Dominik Janošek

Záložník FK Pardubice

Narozen: 13. června 1998 (24 let)

13. června 1998 (24 let) Reprezentace: U19 (1 zápas), U20 (8 zápasů, 1 gól), U21 (16 zápasů, 2 góly).

U19 (1 zápas), U20 (8 zápasů, 1 gól), U21 (16 zápasů, 2 góly). Liga: 135 zápasů, 10 gólů, 9 asistencí (sezona 2022/23 - 30 zápasů, 8 gólů, 1 asistence).

135 zápasů, 10 gólů, 9 asistencí (sezona 2022/23 - 30 zápasů, 8 gólů, 1 asistence). Kariéra: Mládež - RAFK Rajhrad, Zbrojovka Brno. Dospělí - Zbrojovka Brno (2017 - 18), 1. FC Slovácko (2018 - 2019), Viktoria Plzeň (2019 - 21), Fastav Zlín (2021), Viktoria Plzeň (2021), Baník Ostrava (2022), FK Pardubice (2022 - dosud).

Radoslav Kováč: Konečně má body

„Dominik udělal obrovský progres, konečně má čísla, osm gólů je důkaz. Dřív hodně odskakoval pro každý míč, vlastně až ke střídačkám, málo držel prostor. Ono to hezky vypadalo, ale nebylo to efektivní. Chceme po něm, aby se dostal na osu a mezi řady, aby byl trpělivý, protože pak bude nebezpečný, jeho největší zbraň je střela.

Měl trochu tendence hrát takový pohodlný fotbal, přitom je pracovitý vnímavý, hru miluje. Proto přestoupil do Pardubic, přitom finančně šel výrazně dolů. Jeho potenciál je obrovský, pokud ještě přidá, nebude couvat, naopak bude náročnější a náročnější, co se týče běhání a herní disciplíny, což je pro něj zásadní, tak bude nadstandardní hráč. Vedle střely má i přihrávku, vidění fotbalu. Může se dostat výš.“