To jste pos…, křičel Grygera na sudí. Podává stížnost, reakce ho mrzí

Poslední místo v tabulce, čím dál reálnější hrozba přímého sestupu do druhé ligy… A nervy na pochodu. Fotbalový Zlín je v dalším průšvihu, tentokrát kvůli manažerovi Zdeňku Grygerovi, který po zápase šel rozhodčím přímo do kabiny říct, co si o jejich výkonu myslí. Dost možná se pak dobýval i do vozu VAR.