Neodepisujte Necida! Dlouhán se vrací do formy: Fotbal mě pořád naplňuje

Bude z vaší strany nový ročník lepší než ten předchozí?

„Doufám, že ano. Po dlouhé době jsem absolvoval celou přípravu bez zranění. Musím to zaklepat…Věřím, že forma bude stoupat a budu se zlepšovat. Mám před sebou nějaké cíle, jak osobní, tak klubové. Všechno závisí na zdraví.“

Roli náhradníka berete ve svém věku už s nadhledem?

„Samozřejmě je to nepříjemné. Chci hrát. Ale jsou tady kvalitní hráči. Je konkurence. Musím se prosadit mezi ostatními. Záleží jenom na mně, jaké budu podávat výkony.“

Co jste si dokázali proti srbskému Partizanu?

„Že můžeme hrát i proti takovým týmům. Byl to pro nás důležitý test. Partizan má ve světě jméno, je to velkoklub. Taky postoupil do kvalifikace o Konferenční ligu. Byla to pro nás dobrá prověrka.“

Hráli jste sebevědomě, aktivně. Je to cesta i pro zápasy na evropské scéně?

„Musíme hrát aktivně a bojovně. Na tom to máme založené. Tohle musí být naše doména. Až na prohru s Osijekem se na soustředění prakticky všechno povedlo. Dobře jsme trénovali a odehráli kvalitní zápasy. Splnilo to účel. Laťka z minulé sezony je vysoko a je na nás, jestli ji udržíme anebo ještě překonáme. Bohudík, že ji máme takovou.“

Co chybělo vaší hlavičce pod břevno, aby skončila gólem?

„Dobrý roh, dobrý náběh, dobrá hlavička a dobrej zákrok gólmana. Všechno se povedlo, akorát bez gólu.“

Můžete v předkole Konferenční ligy postoupit přes norský Bodo/Glimt, vysokého favorit dvojzápasu?

„Naše síla je kompaktnosti a týmovosti. Věřím, že to prokážeme i proti Norům. Určitě vidím šanci, porveme se o to. Že jsou favorité, to nám nevadí. My chceme postupovat dál a dál. U nich se bude hrát na umělce, ale mně to nevadí. V Rusku i v Nizozemsku jsem toho na ní odehrál dost. Určitě ji budou mít dobrou. V zimě na ní trénujeme, takže to pro nás nebude nic nového.“