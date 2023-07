Nejslabší výkon v přípravě. Kádr už jen zúžíme, řekl Trpišovský. Kdo odejde?

Přesně po 50 dnech si opět mohl vychutnat děkovačku s Tribunou Sever. Nadšený však nebyl. Slavii nevyšla generálka s Dynamem Drážďany podle představ a pouze remizovala 1:1. „Takřka určitě už nikdo nepřijde a kádr se bude jistě zužovat. Hráči, kterých se to týká, o tom vědí a jednání probíhají,“ prozradil Jindřich Trpišovský, který protočil dvě celé jedenáctky. Redukce mančaftu by se dle informací Sportu měla týkat Srdjana Plavšiče a Petra Hronka.

Jak hodnotíte generálku na ligu?

„V prvé řadě musím poděkovat fanouškům, že přišli. Díky nim splnila to, co jsme chtěli. Kluci si zažili atmosféru jako při evropských pohárech, osahali si hřiště. Soupeř hrál především v první půli výborně. Přestože hraje až 3. německou ligu, tak byla vidět jeho kvalita. Když už měl Václav Jurečka šanci, tak ji neproměnil. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, ale brzdily nás nepřesnosti a pomalejší hra. Určitě to byl náš nejslabší výkon v přípravě, ale je dobře, že jsme si jím prošli. Mrzí mě, že jsme předvedenou hrou nenavázali na výkon fanoušků.“

Neuvažovali jste odehrát utkání na tři poločasy jako vaši ligoví konkurenti?

„Zvažovali. S ohledem na soupeře, který byl po soustředění a na to, že šlo o generálku, jsme se ovšem rozhodli pro klasický model.“

Máte už jasno o sestavě pro utkání s Hradcem Králové?

„Rozhodujeme se ještě na třech, čtyřech postech. Při našem rozhodování mohou hrát velkou roli standardní situace. Za týden musíme být v defenzivně důslednější a soupeře lépe dostupovat. V ofenzivě nám naopak chyběla větší přímočarost a rychlost. Ve středu hřiště se dnes nedařilo Oscarovi a soupeř v něm dominoval. Na tyto věci se přes týden zaměříme.“

Jak se vám na pozici halvbeka líbil Matěj Jurásek?

„Lukáš Provod měl v pátek svatbu a nebyl na tréninku, což byl jeden z důvodů, proč jsme to zkusili. V zápasech, kdy budeme hrát do tlaku, chceme na této pozici leváka. Matěj vypadal v přípravě skvěle. Přivezl si pohodu z reprezentace. Je to nebezpečný hráč. Chtěli jsme otestovat v utkání, jestli by zde mohl hrát a zvládl to skvěle. I v defenzivě vyřešil dvě složité situace.“

Můžeme proti Hradci čekat v základu některou z letních posil?

„Rozšířily nám naše možnosti. Mají jiné přednosti než hráči, kteří tu již byli. Ke konci minulé sezony jsme ovšem šlapali velice dobře a noví hráči si u nás musí na vše zvyknout. Chceme i jednoduše přecházet mezi rozestaveními. To je pro nás rovněž důležitý faktor. Nejblíže má nyní z posil do základu Mojmír Chytil.“

Jak to vypadá s pohyby v kádru?

„Příchody již nejsou v plánu. Naopak určitě budeme kádr zužovat. Hráči, kterých se to týká, o tom ví a jednání probíhají. Musí dojít k dohodě mezi hráči i klubem. Jsou to v tuto chvíli dva hráči, kteří vědí, že jim umožním působit jinde. Uvidíme, co přinese následující týden.“

Proti Hradci začnete vůbec poprvé sezonu ve Slavii doma. Je to výhoda?

„Je pravda, že jsme zatím vždy začínali venku. Až na loňskou sezonu navíc vždy úspěšně. V sezoně ovšem musíte zvládnout všechny zápasy. Je to asi lepší pro lidi, ale stejně musíme první zápas vyhrát. Nevidím rozdíl v tom, jestli začít doma, nebo venku.“