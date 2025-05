Zlín se po roce vrací do ligy. Nabídne třicátníky, Hoftycha, boj o záchranu a možná Čelůstku

BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Předně: Fotbalový Zlín zaslouží ocenění za to, jak prolítl druhou ligu. Ne „prošel“ nebo „proběhl“, prostě prosvištěl. Tři kola před koncem má nedostižný třináctibodový náskok, to je na aplaus. Léta se říká, že tahle soutěž je extrémně vyrovnaná. V této sezoně znovu byla, ale až od druhého místa dolů. Není legrace po sestupu okamžitě nahodit motory, najít novou silnou motivaci a zdrtit konkurenci, která vás chce každý týden zadupat do země.