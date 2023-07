Švancara se opřel do slávistů: Když se nedařilo... Kritiku schytal i od sparťanů

„Chtěl bych říct, že to, že je na Spartě vyprodáno, považuju za celkem logickou záležitost, když získala titul. Ale sparťany musím pochválit za to, že oni tam chodili, i když se nedařilo. Byli tam furt. Nadávali na hráče, byl tam Ital (trenér Andrea Stramaccioni), ale sparťani si tam tu cestu furt našli,“ ocenil bývalý útočník (mimo jiné) Slavie.

Poté spustil, že ho více zajímá právě návštěvnost v době, když se týmu tolik nedaří. „Teď si trochu rýpnu do vás,“ řekl a ukázal na ikonu Slavie Vladimíra Šmicera. „Je to pár let zpátky, kdy se hrálo skoro o záchranu a tam bylo tři tisíce lidí,“ pustil se do příznivců Slavie.

To vzbudilo ohlas na sociálních sítích, slávisté se pochopitelně ohradili. Někteří sparťané sice radostně souhlasili, ale…

Často došlo i k nečekané shodě příznivců obou rivalů, kteří si za slova zastání vyjadřovali vzájemný respekt. Reakce fanoušků byly vesměs podobné: éra, kdy finančně zajištěná Sparta sice nehrála o titul (a konkrétněji se trápila pod vedením Stramaccioniho), ale do evropských pohárů nakukovala, se podle většiny nedá srovnat s existenčními problémy Slavie a bojem o záchranu. „Míchání jablek s hruškami,“ zaznělo v diskuzi. „Dvě rozdílné situace,“ uznal na twitteru fanoušek Sparty.

Přímo v pořadu oponoval legendární tenista a známý fanoušek Slavie Jan Kodeš i tím, že „sešívaní“ v době třítisícových návštěv hráli v azylu na Strahově. „Ale já jsem tam byl, takže 3001,“ pousmál se wimbledonský vítěz z roku 1973.

Švancara nicméně alespoň ocenil příznivce menších klubů. „Važme si fanoušků tam, kde se nehraje tak vysoko v tabulce a stejně chodí. To jsou opravdoví srdcaři,“ dodal a zmínil Bohemians a samozřejmě nezapomněl ani na milovanou Zbrojovku Brno, která v pondělní dohrávce úvodního kola druhé ligy remizovala s Vlašimí 1:1. Na utkání si našlo cestu 3018 fanoušků.