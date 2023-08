Emoce mezi lavičkami. Trpišovský se durdil, pak se shodli, že sudí...

Dosavadním nejtěžším testem sezony Slavia prošla. Precizním chováním v defenzivě nepustila Mladou Boleslav do jediné výraznější příležitosti, ze sady vlastních možností jednu proměnila a brala výhru 1:0 . Ihned po příchodu na hřiště nechal pracovat kila střídající Muhamed Tijani, ve vzduchu rozhodil Florenta Poulola takovým způsobem, že rodák z Martiniku neomylně zavěsil balon do vlastní branky. „Podali jsme vysoce kultivovaný výkon,“ chválil Jindřich Trpišovský. Sešívaní jsou společně se Spartou jediným celkem v lize se stoprocentní bilancí.

V sobotu poslala Sparta do sestavy osm jiných hráčů oproti předkolu Ligy mistrů proti Kodani. Střet s Jabloncem suverénně ovládla, v prvním poločase znemožnila domácí pěti góly a v klidu došla za vítězstvím 5:1.

Také Slavia před čtvrteční odvetou s Dniprem-1 obměnila základní jedenáctku. Jindřich Trpišovský se rozhodl pro pět rotací. V Mladé Boleslavi se však bíločervení nadřeli mnohem víc než jejich největší konkurent v boji o titul. Dlouho byl výsledek bezbrankový, až vlastní gól v 59. minutě jí pomohl ke čtvrtému ligovému vítězství.

„Každý zápas je těžký vyhrát. Pro nás to byla v Mladé Boleslavi dosud nejnáročnější prověrka. Měli jsme po Dnipru, dnes jsme hráli odpoledne v dusném počasí se silným soupeřem. Neměli jsme tolik šancí jako v minulých zápasech, ale do defenzivy jsme pracovali skvěle a soupeře eliminovali. Hráli jsme vyspěle, bezpečně celé utkání. Byl to od nás kultivovaný výkon,“ spokojeně pravil slávistický kouč.

V prvním poločase bylo zdaleka nejzajímavější sledovat dění v prostoru střídaček. Jak šel čas, emoce se stupňovaly. Na svědomí to měl především rozhodčí Jan Machálek. Nekonzistentními výroky vnesl do děje kupu nervozity. Jednou posoudil zákrok jako faul, jindy charakterem stejný nechal být...

Na lavičkách to logicky vřelo. Když hlavní sudí ve 37. minutě ocenil zákrok Tomiče jako žlutý, Trpišovský už to nevydržel a ostře vyjel na čtvrtého arbitra Jana Všetečku. To se zase nelíbilo domácím, směrem ke slávistickému trenérovi cosi pořvával asistent Pavel Medynský.

Během ošetření došlo na vtipnou scénku. Dva kohouti ve společnosti domácího trenéra Marka Kuliče v poklidu diskutovali nad Machálkovými výroky. Vypadalo to, že si rozumějí.

„S Medym jsme probírali společné časy na profilicenci, při studiu jsme spolu spali na pokoji,“ s úsměvem prohodil Trpišovský. „Ale vážně. Sedmkrát za sebou jsme byli faulovaní, ani jednou sudí nevytáhl žlutou kartu a při našem prvním faulu ji Tomič hned dostal. S trenéry jsme se bavili o konzistentnosti v posuzování zákroků. Někdy v tom plaveme my i hráči. Dnes jsem byl několikrát překvapený z některých výroků. Na druhou stranu se věci posuzují úplně jinak než před třemi čtyřmi lety. Rozhodčí se to musí učit,“ shovívavě dodal.

Své si k Machálkově výkonu řekl i Kulič. „První poločas byl hrozně rozkouskovaný. Některé fauly byly posuzované zvláštně, pro mě až nepochopitelně, ale s tím člověk nic neudělá,“ ušklíbl se.

Po přestávce se Machálkův výkon o úroveň zvedl. Nahoru šla logicky i kvalita hry. Slavii pomohl příchod Christose Zafeirise. Byla mnohem víc na míči a v okolí boxu nebezpečnější. Když krátce před uplynutím šedesáti minut vrátil luxusním způsobem Lukáš Provod odražený míč do vápna, nešťastný Florent Poulolo - pod tlakem Muhameda Tijaniho – si srazil balon do vlastní sítě.

„Pro Muhamedův pocit to je nesmírně důležité. V takových momentech může být pro nás důležitý. Je to hodný kluk, hodně cílevědomý, ctižádostivý. Zároveň to s ním je trochu jak na houpačce. Někdy má den, kdy udělá všechno skvěle, pak se to od něj odráží. Je to i o sebevědomí,“ vypravoval Trpišovský.

Po úvodních třech kolech šel z ofenzivní síly Mladé Boleslavi respekt. Trefila se sedmkrát, pobrala stejný počet bodů, ale v defenzivě téměř dokonalá Slavia ji k ničemu nepustila. Ondřej Kolář nemusel ani jednou zasahovat…

„Důvodem byla naše slabá aktivita směrem nahoru, to si musíme férově přiznat. V závěru jsme hru otevřeli, chtěli jsme vyrovnat, ale nevyšlo. Měli jsme jen náznak šance po střele Karafiáta, jinak nic,“ přiznal Kulič.

Jeho tým si dá v týdnu oraz, hraje až v sobotu na Slovácku. Slavia se už v úterý přesouvá letecky do Košic k odvetě třetího předkola Evropské ligy proti ukrajinskému Dnipro-1.