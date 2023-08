Plašan Šulc lídrem iSport Indexu: z hráčů Dynama udělal slalomové tyče

Pavel Šulc prožil ve městě, kde hostoval v letech 2019 – 2020, zcela mimořádný večer. V divokém úvodu pohotově (na hranici ofsajdu) zvýšil na 2:0, po přestávce přidal zásah hlavičkou na 4:2 a v nastavení ještě proměnil penaltu na konečných 5:2.

„Je to první hattrick v životě vůbec. Jsem šťastný, že se to povedlo,“ zářil blonďatý ofenzivní záložník. „Kluci mi říkali, že už jen chybělo, abych to tam trefil levačkou a měl jsem dneska úplně všechno,“ dodal k takřka dokonalému představení na jihu Čech, odkud si Viktoria odvezla suverénní výhru.

Šulcův mimořádný výkon se projevil i v rubrice iSport index. Výsledná známka 9,33 ho vystřelila do čela za čtvrté víkendové kolo. Nejenže se mu dařilo střelecky, ale na soupeřově polovině předvedl několik excelentních úniků, během zápasu uplatňoval svou drzost, přímočarost a stále rostoucí sebevědomí.

„Šulc, Šulc, Pavel Šulc,“ zpívali plzeňští fanoušci v sektoru pro hosty, když děkovali hlavnímu hrdinovi utkání. Dlouhodobě považovaného za plašana v koncovce, který proti Dynamu stihl víc branek než za Plzeň v dosavadní ligové kariéře. Na place působil jako vyspělý lídr, právem patřící do západočeské sestavy.

„Rozjíždí se, nepřekvapuje mě, je to šikovný kluk. Měl už dobré zápasy za Michala Bílka, ale neproměňoval vyložené šance, což ho sráželo. Na začátku sezony tolik nehrál, ale dostal příležitost a využil ji. Pro Plzeň může být velmi důležitý, protože umí hrát jeden na jednoho. V Budějovicích udělal z obránců slalomové tyče,“ chválil expert deníku Sport a iSport.cz Stanislav Levý.

Trenéru Koubkovi dokonale vyšel plán s nadaným a přímočarým hráčem, který se do Plzně vrátil po ročním hostování v Jablonci. Dařilo se mu v předchozím zápase s Baníkem (3:1), první soutěžní branku po návratu do Plzně vstřelil v pohárové kvalifikaci proti maltské Gziře (4:0).

Druhý v pořadí iSport Indexu skončil se známkou 8,83 Martin Vitík, autor dvou gólů Sparty na hřišti Jablonce (5:1). Bronz patřil Kaanu Kairinenovi, dalšímu letenskému hráči, který povedený duel na severu Čech končil s bilancí 1+2.

Deník Sport a iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport Indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony.