SESTŘIH: Pardubice - Slovácko 0:1. Kat Kalabiška. Boží zásah na body nestačil

Fotbalisté Pardubic v šestém kole FORTUNA:LIGY na domácím stadionu podlehli Slovácku 0:1. Hosté stále venku neprohráli a Východočechům oplatili jarní porážku (1:3). Tým Martina Svědíka uspěl díky jediného gólu Jana Kalabišky z 21. minuty. V úvodu byli přitom aktivnější domácí, navíc v nastavení první půle z dálky krásně pálil Pavel Černý do břevna. Filip Vecheta pak nenavýšil skóre hlavou, vychytal ho Viktor Budínský. Sledujte VIDEA z klíčových momentů duelu na iSport.cz.

Fotbalisté Slovácka zvítězili v šestém ligovém kole v Pardubicích 1:0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo. Jedinou branku vstřelil ve 21. minutě Jan Kalabiška. Tým z Uherského Hradiště v sezoně nejvyšší soutěže popáté bodoval, naopak Východočeši prohráli potřetí z posledních čtyř kol a jsou třináctí.

Utkání začalo opatrně, mezi 13. až 18. minutou si však domácí vypracovali tři velké šance. Nejprve Hlavatý přistrčil míč Matouškovi, jenže hostující brankář Heča vyrazil jeho pokus na roh. Poté se až do vápna prodral Darmovzal, Kadlec ale včasným skluzem jeho střelu zblokoval. Stejně dopadla i Patrákova rána po Černého přihrávce, tentokrát balonu v cestě do sítě zabránil Kalabiška.

Tým z Uherského Hradiště udeřil v 21. minutě z ojedinělé akce. Petrželův centr před branku našel Kalabišku a s pomocí odrazu od tyče zaznamenal jediný gól zápasu. Šestatřicetiletý obránce či záložník skóroval ve druhém kole po sobě.

Blízko srovnání se ocitl Černý, jenže v nastavení úvodního dějství napálil z dálky pouze břevno. V 53. minutě Patrák po Šimkově centru zakončil z voleje těsně vedle. Na druhé straně Slovácko nezužitkovalo dvě velké příležitosti, Kalabiškovu střelu zblokoval Kukučka a dorážku střídajícího Jurošky zase Hlavatý. V 67. minutě vytáhl pardubický gólman Budinský hlavičku Vechety. V 87. minutě Havlíkova rána zpoza vápna skončila nad pardubickou brankou.

Slovácko v nejvyšší soutěži na půdě Východočechů zvítězilo na čtvrtý pokus poprvé. V ligové sezoně neprohrálo venku ani ve třetím utkání a stále tam neinkasovalo. Pardubičtí v tomto ročníku nezvítězili doma ve třetím ze čtyř zápasů a potřetí tam neskórovali.

Ohlasy trenérů

Radoslav Kováč (Pardubice): „Měli jsme dobrou pasáž, v níž jsme si vytvořili tři čtyři šance. Máme ale problém se střílením branek. Byl to náš čtvrtý zápas doma (v ligové sezoně), kromě Karviné jsme ale neskórovali. Pokud nedáme branku, nemůžeme pomýšlet na body. Jak s Bohemkou, tak se Slováckem jsme si v první půli vypracovali spoustu šancí, ale máme problém je proměňovat. Potom propadneme po dlouhém balonu a inkasujeme. Druhý poločas jsme prostřídali, ale střídání nám celkově uškodilo ve všem, neoživili jsme to. Slovácko si to uhrálo velmi zkušeně.“

Martin Svědík (Slovácko): „Byla to dlouhá cesta ke třem bodům. První poločas měly Pardubice více ze hry, měly i více šancí, podržel nás Milan Heča. Neměli jsme žádné odražené balony. I tak jsme se ujali vedení. Naše zlepšení přišlo ve druhém poločase, Pardubicím jsme toho už moc nedovolili. Naopak jsme některé brejkové situace měli líp zužitkovat a více se uklidnit. Byly to dva rozdílné poločasy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 21. Kalabiška Sestavy Domácí: Budinský – Surzyn, Halinský, Kukučka, Tischler (77. Helešic) – Jak. Matoušek II (68. Sychra), S. Šimek (55. Zlatohlávek), Darmovzal, Hlavatý, Patrák (77. Pikul) – Černý (C) (55. Krobot). Hosté: Heča – Kalabiška (81. Srubek), Hofmann, M. Kadlec (C), Reinberk (86. Siňavskij) – Holzer (86. Doski), Havlík – Trávník, Kim (73. Valenta), Petržela (46. P. Juroška) – Vecheta. Náhradníci Domácí: Šmíd, Donát, Vacek, Pikul, Krobot, Helešic, Kurka, Sychra, Zlatohlávek Hosté: Fryšták, Srubek, Doski, Brandner, Mihálik, Valenta, Siňavskij, Juroška Karty Domácí: Halinský, Hlavatý, Krobot, Helešic, Surzyn, Pikul Hosté: Hofmann, Trávník Rozhodčí Szikszsay L. – Hrabovský J., Mokrusch T. Stadion CFIG Arena

Nejdůležitější momenty zápasu:

Pardubice - Slovácko: Hlavičku Vechety skvěle zlikvidoval Budinský

Pardubice - Slovácko: Dělovku Černého zastavilo břevno!

Pardubice - Slovácko: Hosté jdou zničehonic do vedení, prosadil se Kalabiška, 0:1!

Pardubice - Slovácko: Ve vyložené šanci Patrák, jeho střela ale k Hečovi neprošla