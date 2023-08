Karabec: energie, gól i šílený zkrat. Priske ho objal, ale: Neakceptovatelné

Kdy už to konečně přijde? Ta otázka rezonovala. Adam Karabec zatím odkopal v ročníku dva štěky v domácí soutěži, v Evropě proseděl všechny zápasy na lavici. Střet s Karvinou se zdál být ideální chvílí, kdy ho poslat do hry.

„Dostal konečně šanci, ukázal kvalitu,“ hodnotil kouč Brian Priske. Jenže pak musel dodat: „Pokazil si dojem z výkonu prohřeškem. Musí být se sebou velmi nespokojený.“

Nešlo o jedinou změnu ve startovací jedenáctce. Šanci dostali Martin Vitík, James Gomez, Jakub Pešek, David Pavelka, Matěj Ryneš. Podruhé v řadě se dostalo na hrotu na Victora Olatunjiho, Jan Kuchta se uvelebil na lavici a do hry se ani nepodíval.

Největší stopu otiskl do děje Karabec, který se postavil na pravé křídlo, kde poměrně úspěšně působil už na konci jara, kdy zaskakoval za zraněného Tomáše Čvančaru.

V prvním poločase proti Karviné na to navázal. Pozitivních záležitostí nepřinesl málo. „Hráli jsme pomalu, ale on byl velmi dobrý,“ chválil Priske.

Hned od začátku měl dvacetiletý (stále ještě) talent energii, byl aktivní. Během prvního poločasu mohl zapsat tři body, nakonec z toho byl jeden. Už v 6. minutě prošel z pravé strany, pokusil se o narážečku, míč se k němu vrátil mírně s klikou, on ho poté poslal sebevědomě pod břevno.

Sparta - Karviná: Karabec pověsil míč pod břevno a Letenští vedou 1:0 Video se připravuje ...

Další pozitiva mu mohly přinést nahrávky. Veljko Birmančevič pálil po jeho pasu zblízka mimo. Velkou šanci měl i Asger Sörensen, jenž se dostal k hlavičce po Karabcově rohu. Druhý zásah nepřidali, udělal to za ně dorážkou Matěj Ryneš. „Pro mě to byl odmalička sen dát gól přčed vyprodanou Letnou. Nečekal jsem, že přijde tak brzy. Když fanoušci křičeli moje jméno, měl jsem husinu,“ rozplýval se levák.

Sparta uklidňující moment potřebovala, protože ji ve druhé půli rázně zatopil prozatímní hrdina. Karabec se dostal do rozepře s podsaditým Dominikem Žákem. Vyřešil ji bezmyšlenkovitě. Soupeři vrazil loket do obličeje, dvojice v tu chvíli rozhodně nebyla v centru dění, míč byl jinde. Sudí Jan Machálek nejprve trestal žlutou kartou, byl však zavolán k videu. Rozhodnutí změnil, červená byla na místě.

Karabec ani neprotestoval…

„Víme, že to bylo korektní rozhodnutí. Hru jsme měli v rukou, ale červená karta to udělala těžší,“ připustil Priske. „Kara se omluvil. Myslím, že to ani nechtěl,“ hodnotil záložník Pešek. „Udělal velmi špatné rozhodnutí. Od Kary je to neakceptovatelné. Teď bude několik týdnů stát, bude toho litovat,“ upozornil trenér na prakticky jistý delší distanc.

Vyloučení opravdu Spartu poznamenalo, hosté totiž snížili, prosadil se Rajmund Mikuš. Jenže stav dotvořil domácí kapitán David Pavelka, Letenští zápas ovládli a po utkání slavili. Při klasickém kolečku Priske Karabce objal, ale dozajista nepřejde zkrat dvacetiletého odchovance bez povšimnutí. Mladíka nečekají příjemné dny - i když je Sparta zase první.

Sparta - Karviná: Karabec trefil mimo hru Žáka loktem. Nesportovní chování a vyloučení! Video se připravuje ...