Kliment ukázal, v jaké je formě. Převzal si míč na polovině hřiště, vyhnul se protihráčům a okamžitě si to namířil vpřed. Frydrych jej nestíhal, v poslední chvíli se rozhodl pro skluz zezadu, ale míč netrefil, zato nohu unikajícího forvarda ano.

Hned bylo jasné, že je zle. Olomoučtí spoluhráči volali doktory a nosítka. Kliment bolestí plácal do trávníku a držel se jak za lýtkovou, tak holenní kost. Hrozí poranění obou, což by znamenalo několikaměsíční rekonvalescenci. Stejně tak, kdyby to odnesl „jen“ kotník.

Stoper Baníku původně neviděl žádnou kartu, nakonec jej však sudí Dalibor Černý po konzultaci s VAR vyloučil a domácí tak hráli po čtvrthodině v oslabení. Nelibě verdikt rozhodčího nesl trenér Slezanů Pavel Hapal, ale i kouč Hanáků Tomáš Janotka. Tvrdý Frydrychův zákrok odsoudil hned na lavičce.

Podle posledních informací iSportu má Kliment zlomenou nohu, přesnější diagnóza bude známa po vyšetření, kam vyrazil.