Tenhle nesmyslný loket byl hodně ostrý. Ublíží i Karabcovi samotnému

Sprostý být nelze, proto nepadne při hodnocení sparťana Adama Karabce a jeho představení v zápase s Karvinou ostrá verze pořekadla o tom, že si „na… do vlastního hnízda“. Jenže ono to tak je. Mladičký sparťan si zarazil aspoň na čas dýku do nohy.

Je navíc pravděpodobné, že se rána bude hojit dlouhé týdny.

Plusové body, které nabral, jsou totiž smazány. Přitom jich mohl mít v kapsičce nemálo. V první půli ukázal, že by měl při diskutabilní formě křídel Lukáše Haraslína či Veljka Birmančeviče nárok dumat o základní sestavě pro další sparťanská vystoupení.

Dal gól, připravil dvě možnosti, byl viditelně ve správném rozpoložení. Velmi slušně kopal standardní situace, dobře se orientoval v prostoru u pravé lajny. Odtud vyrážel směrem do středu buď individuálně, nebo pomocí přihrávky. Dařilo se mu obojí, v první části utkání nebyl nikdo viditelnější. Rozhodně se blížil malé oslavě, kterou by mu zajistila cena pro muže zápasu.

Jenže pak papír s hezky rozepsaným příběhem zmačkal a zahodil do koše.

Po necelé hodině hry vrazil loket do obličeje pořízkovi Dominiku Žákovi. Míč byl přitom jinde, sparťana rozladil blok, který mu karvinský středopolař vystavil. Takových je však v zápase bezpočet, není možné na něj reagovat stylem, jenž trenér Brian Priske označil za neakceptovatelný.

Sparta - Karviná: Karabec pověsil míč pod břevno a Letenští vedou 1:0 Video se připravuje ...

Červená karta za nesmyslný zákrok byla na místě. Karabec to věděl. Když dostal žlutou kartu, ihned se klidil, dozajista si oddychl. Při pohledu na faul z tribuny (a to i bez televizního záznamu) však bylo zřejmé, co přijde. Samozřejmě, rozhodčí Jan Machálek dostal do sluchátka vzkaz, že by mohlo jít o přímé vyloučení. Když poté vyrazil k obrazovce za bránou, bylo prakticky rozhodnuto.

Mladý reprezentant ostatně rozhodčímu ani neodporoval. A taky mu muselo problesknout hlavou, že velmi pravděpodobně přijde delší než jednozápasový distanc. Situace se udála mimo hru, to mu odepíše možné plusové body za dosavadní bezúhonnost.

Kouč Priske ho bude muset zařadit mezi nepotřebné, což může být zádrhel na delší dobu. Nepůjde pouze o pauzu zaviněnou trestem, ale také o možnou ztrátu důvěry. Hráč bude testován, zda se ze situace poučí, určitě se objeví jistá opatrnost při jeho dalším nasazování. Karabcovu kariéru to rozhodně přibrzdí, ovlivní.

Může si za to však sám.