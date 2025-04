Krok k prodeji Dynama? Koubek se dohodl s Jirkou a převzal akcie, čeká na licenci

Vstoupit do diskuse (

Blížící se sestup do druhé ligy už Dynamo téměř jistě neodvrátí – muselo by pět zbývajících duelů ve skupině o udržení vyhrát a doufat, že ani jednou nezvítězí Pardubice. Jihočeský klub alespoň pracuje na mimofotbalovém poli. Vladimír Koubek dostal minulý týden zpět akcie od Dalibora Jirky, což je důležitým signálem směrem k následnému prodeji celé organizace.

Budějovice dokončují historicky nejhorší sezonu, v základní části Chance Ligy během 30 kol ani jednou nezvítězily. Sestup o patro níž je takřka hotový, je nesmírně důležité zapracovat na následné stabilizaci klubu.

„Mám informace, že se panu Koubkovi vrátily všechny akcie, takže čekáme na nového majitele. A musíme začít odznovu, bohužel,“ prohlásil trenér Dynama Jiří Lerch po poslední sobotní prohře 0:3 v Olomouci.

Oficiálně klub zprávu odkomunikoval v úterý. Minulý týden došlo k dohodě Vladimíra Koubka s předchozím majitelem Daliborem Jirkou, od něhož Koubek převzal klub zpět v zimě. Mezi oběma stranami probíhaly spory, před startem jarní sezony nebylo jisté, kdo celý klub vlastní. Podle informací Sportu se podařilo dosáhnout mimosoudní dohody.

Hlavní cíl: příchod nového majitele

Situace ohledně klubových akcií je dle čerstvého prohlášení Dynama vyřešena. „Navrácení akcií zpět do rukou Vladimíra Koubka je klíčové pro vstup nového majitele do klubu, na jehož příchodu JUDr. Koubek pracuje. Příchod nového majitele byl a je hlavním cílem od opětovného návratu JUDr. Koubka do klubu,“ zní v oficiálním prohlášení.

Staronový majitel už v zimě prohlašoval, že jedná s možnými zájemci, nutné bylo provedení finančního auditu a vyřešení dalších důležitých právních záležitostí ohledně vlastnictví klubu. Mělo by to být na dobré cestě, jde také o důležitý krok k tomu, aby klub obdržel profesionální licenci pro první a druhou ligu na následující sezonu.

„Veškeré požadované materiály byly v minulém týdnu řádně dokončeny a odeslány,“ zní též v prohlášení. Do konce dubna by mělo Dynamo obdržet první zpětnou vazbu, zda klub licenci udrží i pro následující sezonu.

Na hřišti se jihočeský celek chystá na nepříjemné potvrzení sestupu, dojít k tomu může už v sobotu při startu skupiny o udržení, kdy Budějovice hostí Mladou Boleslav. „Je to tristní. Hráči to mají v hlavách. Motivovat je je pro nás obrovsky těžké. Ale jsme v klubu, který jsme zachraňovali a stále zachraňujeme,“ prohlásil Lerch po zápase na Hané.

Jeho budoucnost, stejně jako jeho trenérského kolegy Jiřího Kladrubského, se v následujících týdnech rozhodne také podle toho, zda a jaký majitel do klubu přijde. Ideální variantou pro klub by byl nový vlastník, který by Dynamo v létě stabilizoval a hned další sezonu se s týmem pokusil o postup zpět do nejvyšší soutěže.

Prohlášení klubu:

SK Dynamo České Budějovice, a.s. tímto oficiálně potvrzuje, že v minulém týdnu došlo k opětovnému převodu akcií klubu do vlastnictví společnosti C.S. commerce service, a.s., která je v klubu zastoupena předsedou představenstva JUDr. Vladimírem Koubkem.

Navrácení akcií zpět do rukou Vladimíra Koubka je klíčové pro vstup nového majitele do klubu, na jehož příchodu JUDr. Koubek pracuje. Příchod nového majitele byl a je hlavním cílem od opětovného návratu JUDr. Koubka do klubu. V uplynulých týdnech navíc jednotlivé úseky klubu pracovaly na přípravě podkladů pro získání profesionální licence na nadcházející soutěžní ročník. Veškeré požadované materiály byly v minulém týdnu řádně dokončeny a odeslány.