Vindheim bude hrát opět v lize. Ze Sparty jde hostovat do Teplic

Vindheim přišel do Sparty v létě 2019, v první sezoně s týmem získal domácí pohár a po dvou letech prodloužil smlouvu do roku 2024. Na jaře 2022 hostoval v Schalke, v uplynulém ročníku i vinou zranění za A tým Pražanů nenastoupil a v únoru se přesunul na další hostování do Lilleströmu. V norském týmu odehrál pouze jedno utkání a v létě po návratu do Sparty dostal svolení hledat si nové angažmá.

„Jsme dohodnuti, že Andreasovi dáme čas se začlenit. V tomto týdnu začal s týmem Sparty naplno trénovat po zranění, proto počítáme, že do prvních zápasů bude naskakovat postupně,“ řekl na webu teplického klubu sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Vindheim za Spartu odehrál celkem 60 soutěžních utkání, z toho 44 ligových, v nichž vstřelil tři branky. V roce 2020 si připsal svůj jediný start za národní tým.