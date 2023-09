Hodnocení posil: TOP přínos Juliše a Afričanů. Jablonec sahal vedle...

Video se připravuje ... Někdo stál raketu, jiný byl vzhledem k poměru cena/výkon vyloženě krádeží, další dorazil jako volný hráč po vypršení smlouvy. Léto v tuzemsku bylo, co se týče doplňování kádrů, tradičně pestré. Úvodních sedm kol již naznačilo, kdo je opravdovou posilou, kdo bude potřebovat čas a komu nová adresa naopak nemusí sednout vůbec. Zatím se nejlépe jeví produktivní Afričané, kteří před pár měsíci přestupovali v rámci republiky – tudíž nepotřebovali dobu na aklimatizaci – a olomoucký kanonýr Lukáš Juliš. Sparťanské akvizice nepropadávají, ale rozjíždějí se pomaleji.

TOP PŘÍNOS - Muhamed Tijani (23) pozice: útočník

přestup: z Baníku do Slavie

cena: 30 milionů korun

v této sezoně F:L: 6 zápasů/269 minut, 2+0 Vzhledem k tomu, že se od urostlého Nigerijce předpokládala pozvolná aklimatizace, je příjemným překvapením, jak si v Edenu rychle zvyká na extrémní nároky. Samozřejmě na technicko-taktických nedostatcích musí pořád pilně pracovat, ovšem potenciál má obrovský. A hlavně: sám zařídil výhry nad Baníkem, Luhanskem a Mladou Boleslaví = šest bodů ve F:L a postup v EL.

TOP PŘÍNOS - Lukáš Juliš (28) pozice: útočník

přestup: jako volný hráč do Olomouce

cena: 0 milionů korun

v této sezoně F:L: 7 zápasů/565 minut, 4+0 Čekalo se, že nebude potřebovat čas, protože mu to na Hané pálilo už před třemi roky, navíc se sám chtěl právě na Andrův stadion vrátit. Po štaci ve Spartě a na Ibize zvolil olomouckou jistotu – a zatím dobře udělal. Je zdravý, dotrénovaný a produktivní. Byť góly na Slovácku nebo v Hradci nebyly složité a mnohdy nejde moc vidět, čísla jsou čísla. A Sigma je třetí.

TOP PŘÍNOS - Abdullahi Tanko (25) pozice: útočník

přestup: z Varnsdorfu do Baníku

cena: 5 milionů korun

v této sezoně F:L: 7 zápasů/378 minut, 3+0 Vyrobil penaltu, zařídil Karafiátův vlastenec a sám třikrát skóroval. To není špatné na to, že do Ostravy dorazil z druholigového Varnsdorfu a na hrotu se pravidelně střídá s Ladislavem Almásim. Nigerijec mimořádnou dynamikou připomíná krajana Yiru Sora, finální fázi řeší ještě lépe než předchůdce. Skvělá práce Baníku, který ho navzdory velkému zájmu získal.

TOP PŘÍNOS - Ibrahim Traoré (34) pozice: záložník přestup: ze Slavie do Plzně cena: 0 milionů korun v této sezoně F:L: 6 zápasů/289 minut, 2+0 Že je pomalý a v sobotu mu bude už pětatřicet? Fajn, ale rozhoduje se na hřišti. A tam ukazuje, že je stále nadstandardní a platný i pro velkoklub. Kromě klidu a přehledu ve středu pole navíc překvapuje i efektivitou. V lize se trefil dvakrát, v evropských předkolech taky, navrch přidal dvě áčka. Plzeň udělala dobře, když zkušeného, populárního a inteligentního frajera vyfoukla Jablonci.

DOBRÁ PRÁCE Veljko Birmančevič a Peter Vindahl zapluli do sparťanské základní sestavy a ukázali, proč je sportovní ředitel Tomáš Rosický přivedl do kádru. Jenže křídelník z Toulouse potřebuje lepší čísla, dánský gólman pak potvrdit perfektní výkony z Evropy i v lize. Sympaticky se rve o místo ve Slavii útočník Mojmír Chytil, v dalších zápasech bude jistě platný. V Hradci Králové slušně zapadlo duo zkušených hráčů Ladislav Krejčí a Václav Pilař, v Baníku se rozjíždí Ewerton a Tomáš Rigo. Náš výběr: V. Birmančevič, P. Vindahl (Sparta), M. Chytil (Slavia), S. Dweh (Plzeň), T. Rigo, Ewerton (Baník), M. Heča, M. Valenta (Slovácko), L. Kulenovič (Liberec), H. Hurtado (Jablonec), M. Surzyn, D. Donát, D. Halinský (Pardubice), M. Reichl, M. Hybš (Bohemians), D. Kostka, M. Trmal (Mladá Boleslav), D. Heidenreich, D. Horák, L. Krejčí, V. Pilař (Hradec Králové), S. Boháč, Papalélé (Karviná), N. Krsmanovič (Teplice), P. Osmančík (České Budějovice). České Budějovice – Bohemians: Pavel Osmančík potvrdil vedení domácích, 3:0 Video se připravuje ...

ČEKÁ SE VÍC Sparťan Victor Olatunji úspěšně tlačí na Jana Kuchtu, dokonce ho vyhnal i na křídlo. Jenže Nigerijec zatím nezaujal natolik, aby se před konkurenta v útoku procpal natrvalo. Potřebuje se zklidnit v zakončení. I v Baníku panují rozpaky nad forvardem, Filip Kubala ukazuje kvalitu, jenže důvěru nesplácí produktivitou. Nula gólů i asistencí za šest zápasů je žalostných. Přidat musí i šestadvacetiletý obránce Patrick Kpozo, posile z Tiraspolu se zatím povedl jen duel proti Boleslavi. Náš výběr: V. Olatunji (Sparta), F. Kubala, P. Kpozo (Baník), R. Cicilia, (Slovácko), M. Chaluš (Liberec), V. Čanturišvili, A. Alégué, F. Souček (Jablonec), T. Zlatohlávek, V. Patrák, J. Matoušek (Pardubice), R. Hrubý, M. Kozák (Bohemians), Z. Ondrášek, J. Suchan, V. Trummer (České Budějovice), J. Svozil (Karviná), F. Horský (Liberec), Y. Muritala (Olomouc), B. Sakala, A. Kadlec, Júsuf (Mladá Boleslav), O. Šašinka, P. Juliš, S. Dancák (Hradec Králové), M. Bílek (Teplice). Victor Olatunji v souboji s Janem Žambůrkem • Foto ČTK / Petrášek Radek

PRŮŠVIH Když po minulé úspěšné sezoně v Bohemians zamířil Václav Drchal do Jablonce, veřejnost to překvapilo. Zatím mu to však na severu Čech vůbec nejde, což platí i pro další útočníky – například Martina Doležala v Karviné nebo Matěje Pulkraba v Mladé Boleslavi. Ten zatím zaujal jen nasbíranými kartami. Úvod nechytil ani trápící se stoper Filip Blažek, jehož si do základu Baníku včetně kapitánské pásky vyhlédl kouč Pavel Hapal, či zlínský navrátilec Tomáš Čelůstka. Náš výběr: F. Blažek (Baník), N. Tekijaški, V. Drchal, A. Slávik (Jablonec), M. Pulkrab (Mladá Boleslav), T. Čelůstka, Ndiyae, Žák (Zlín), M. Doležal, A. Ražnatovič (Karviná), N. Penner (Liberec). Slovácko - Mladá Boleslav: Pulkrab po ostrém dojetí soupeře vyloučen Video se připravuje ...

Pohled Michala Kvasnici Bez Afričanů už to nejde, ale nesmí být průměrní Samozřejmě bychom měli preferovat výchovu vlastních nadějí a podporovat tuzemské akademie včetně dobře zaplacených kvalitních trenérů, ale pravdou je, že bez Afričanů už to dnes skoro nejde. Pakliže chcete být úspěšní, potřebujete nadstandardní hráče z „černého“ kontinentu se specifickým faktorem X. Ukazuje se to na nejvyšší úrovni v Evropě i v tuzemsku, kde vám nejen dosud nejlépe se jevící trio T+T+T, ale třeba i Dweh či Hurtado přinášejí přidanou hodnotu. Vždyť přijedete do Vyškova a můžete posily pomalu vybírat hráběmi. Druholigový příklad je extrém, ale také o patro níže najdete zajímavé cizince. A to jsem přesvědčený o tom, že nahoru půjde na podzim i Olatunji, Kpozo, Alégué... Akorát pozor: kádry se nesmí zaplevelit průměrnými kusy! Ghanský obránce Patrick Kpozo z Baníku ekvilibristicky zpracovává míč • Foto ČTK / Pryček Vladimír