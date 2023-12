Ředitel Slovácka: Nejlepší varianta? Havlík zůstane u nás. Co Svědík?

Sobota, 15 hodin, Mladá Boleslav. Bude to poslední zápas záložníka Marka Havlíka (28) ve Slovácku? Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY je nalomený k odchodu, zatím neoficiální (každopádně velký) zájem projevuje Plzeň, přemýšlí o něm i ve Slavii. Vedení však věří, že opora týmu zůstane. Minimálně do konce sezony, ideálně další roky. O to se šéfové uherskohradišťského klubu snaží. „S Markem jednáme již delší dobu. Jako vždy,“ sdělil pro iSport.cz výkonný ředitel Petr Pojezný.

Věříte, že by Marek Havlík mohl opět prodloužit smlouvu ve Slovácku?

„Momentálně respektujeme jeho přání rozhodnout se v zimní přestávce. Po skončení podzimní části soutěže se k jednání opět vrátíme.“

Hráčům obecně nebráníte v odchodu za lepším. Ale máte taky své podmínky. Neradi posilujete kluby na podobné úrovni. Platí tedy, že ho pustíte jedině do české top trojky anebo do ciziny?

„Tentokrát to nechám na Markovi. Budeme samozřejmě nejraději, když si vybere Slovácko a bude pokračovat i nadále v našem dresu. Je to naše přání a věříme, že by to byla i ta nejlepší varianta.“

Evidujete nějakou konkrétní nabídku odjinud?

„V tuto chvíli žádnou konkrétní nabídku na stole nemáme.“

Cítíte, že se Havlík nepožene za každou cenu jinam?

„To je otázka spíše na Marka, ale určitě bude přemýšlet pouze nad nabídkou, která pro něj bude mít smysl.“

Co vůbec říkáte na jeho aktuální střeleckou potenci a výkonnost?

„Je to pan Fotbalista, což u nás dokazuje dlouhodobě. Nyní hraje na ofenzivnějším postu než v minulosti, což se projevuje gólově. Dříve měl naopak čísla v kolonce asistencí. Zároveň taky těží z aktuální práce celého týmu.“

Je možné, že odejde v létě zadarmo anebo preferujete zimní transfer? Může se stát i to, že během pauzy prodloužíte smlouvu s výstupní klauzulí o prodeji?

„Všechny možnosti jsou samozřejmě ve hře. Až následná jednání nám ukážou, jakým směrem se to bude ubírat.“

Jaká je situace kolem trenéra Martina Svědíka? Zůstane ve Slovácku aspoň do léta? Podle našich informací má opět laso z Plzně.

„My v tuto chvíli žádnou nabídku, která by směřovala k jeho odchodu, na stole nemáme.“

Po sezoně má skončit elitní stoper Michal Kadlec. Je to jisté?

„To si musí rozhodnout Michal. Je to kapitán a jeho příchod přesně naplnil smysl toho, co jsme chtěli dosáhnout. Je to náš odchovanec, kterého Slovácko vypustilo do světa, a on se vrátil na sklonku své kariéry, aby hráčům předal zkušenosti, které nasbíral. Pro kabinu měl a má velký přínos, ale budeme respektovat jeho rozhodnutí.“

Dají se v zimě čekat nějaké zásadnější změny v kádru?

„S žádnými výraznějšími změnami v zimním přestupovém období nepočítáme.“