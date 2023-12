Hráči, kterým vylétla cena: posily i naděje „S“. Vládne útočník na odchodu

Když byl ještě teenager, ve Finsku platil za generační talent. Jenže jeho kariéra se pak zašmodrchala a výrazně zpomalila. Znovu ji rozjel ve Spartě a netají se tím, že hraje o velký přestup do top evropské soutěže. V české lize rozhodně zaujal.

Od doby, co ho koupila Slavia z Liberce za milion eur (zhruba 25 milionů korun), šla jeho cenovka jen nahoru. Za poslední období nabobtnala o další 1,5 milionu eur (36 milionů korun). Liberijský reprezentant je jedinečný a trenér Jindřich Trpišovský na něj právem nedá dopustit.

Před sezonou byl jednou nohou ve Slavii, a když to krachlo, vyřizoval se přestup do Nizozemska. Pro rychlého křídelníka šlo zřejmě o zklamání, ale na výkonech to nešlo poznat. Šesti góly a sedmi asistencemi si řekl o místo v národním týmu a hodnotu dva miliony euro (cca 50 milionů korun). Slušné. Vždyť ještě před rokem hrál ve druhé lize.