Nový asistent Sparty: Líbili se mi mladíci, jsou součástí naší strategie

Indrit Tuci nastoupil do druhého poločasu • AC Sparta Praha

Začalo to hezky. Sparta načala šňůru tří zápasů na soustředění ve Španělsku výhrou 2:0 nad maďarským týmem Puskás Akadémia. Klíčovým mužem se stal Matěj Ryneš, jenž zapsal dvě povedené trefy. „Bylo to povedené utkání,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Lukas Babalola. To mohl říct i díky Peteru Vindahlovi, brankář letenského týmu navazuje na povedený podzim.

V prvním partu přípravy s Kodaní (2:0) obstarali obě branky útočníci. Jenže Victor Olatunji tentokrát na hřišti chyběl a Jan Kuchta, sparťanský hroťák číslo jedna, vyšel naprázdno. Nulu zapsal i Indrit Tuci, jenž nastoupil do druhé půle s kapitánskou páskou.

Ve čtvrtek to proti Puskás Akadémia gólově rozbalil Matěj Ryneš – levý wingbek. „Naši hráči jsou na tomto postu obecně ofenzivně ladění a v tomto ohledu odvádějí dobrou práci,“ poznamenal Lukas Babalola, asistent trenéra Briana Priskeho.

Ryneš absolvoval proti aktuálně čtvrtému týmu maďarské ligy necelou hodinu hry, individuální výkon vystřelil na vysoký level dvěma trefami. „Ani si nepamatuji, kdy jsem dal naposledy dva góly,“ líčil s úsměvem 22letý záložník. Ale stalo se. „Teď to není tolik důležité,“ doplnil.

V okamžiku, kdy se radoval poprvé, jako by dal zapomenout na rozpačitý start letenského týmu. Soupeř se v prvních dvou desítkách minut dral do gólových příležitostí. Peter Vindahl zkrotil míč jednou, podruhé a v dalších chvílích ho zachránilo břevno a stoper Patrik Vydra, který vykopával střelu do prázdné branky. Dán znovu potvrdil, že po letním příchodu se stal oporou.

„Samozřejmě že nikdy nechceme pouštět soupeře do šancí, ale víc si vezmeme spíš ze zbylé části utkání,“ podotkl Babalola. „Po dvacáté minutě jsme se dostali do tempa a do konce první půle a na začátku druhé jsme měli řadu dobrých pasáží jak na míči, tak i bez něj.“

Sparťanský vzestup potvrdil rychlý gól zkraje druhé půle. Ryneš ránou na zadní tyč nasměroval Letenské ke druhé výhře v zimní přípravě.

„Co se nám nepovedlo, na to se určitě podíváme na videu,“ pravil Babalola. „Odehráli jsme výborné utkání s dobrým soupeřem a na dobrém hřišti. Podali jsme optimální výkon a zaslouženě vyhráli. Ale důležité je, že se nikdo nezranil,“ řekl Ryneš.

Ano, do hry se zapojil i jeho konkurent Jaroslav Zelený, jenž se potýkal s nemocí. Trenér Brian Priske dal prostor také mladíkům. Od začátku zápasu nastoupil ve stoperské trojici devatenáctiletý Adam Ševínský, půlhodinu si odkroutil o dva roky mladší útočník Roman Mokrovics.

„Moc se mi líbili,“ prohlásil nadšeně Babalola. „Rozvíjet mladé hráče je součástí naší strategie. Oba odvedli dobrou práci, čímž mi udělali velkou radost.“

Kromě Ševínského s Mokrovicsem jsou se Spartou ve Španělsku také Roman Horák a Dalibor Večerka. „Je perfektní, že je tady máme,“ doplnil Babalola. Je jen na nich, jaký dojem na Priskeho a spol. udělají. I když se nedá předpokládat, že by tlačili na hráče ze základní sestavy.

To je naopak práce pro Ryneše, který byl sparťanským klíčem k výhře číslo dva. „Když budeme v dalších zápasech pokračovat takovým způsobem, budeme na jaro připravení,“ hlásil Ryneš.

Znovu do akce jde český mistr v pondělí, kdo na sebe upozorní proti Bodö/Glimt?