Ševínský se tlačí do ligy: zájem byl, ale Sparta odmítla. Táta slavil s Plzní

Je zřejmé, že do velkého fotbalu se znovu po letech dere nositel jména Ševínský. Po Františkovi, jenž působil v Mladé Boleslavi nebo Plzni, nabral ligový směr jeho syn Adam. Povoláním stoper po otci. „Samozřejmě mi dělá radost,“ ucedil dvojnásobný český mistr.

Ještě aby ne. Mladík, který vyrostl ve Spartě, za poslední půlrok vyletěl vzhůru. Už loni na jaře nakoukl sem tam do druholigové rezervy, na podzim už v ní měl stálé místo. Odehrál patnáct zápasů, z nichž vyšel s bilancí nula gólů, dvě žluté a jedna červená karta.

Ale nutno podotknout, že Ševínský herně zaujal. V unikátním žebříčku deníku Sport Top 50 talentů obsadil 27. pozici a neunikl ani pozornosti Briana Priskeho, který pravidelně sleduje výkony mladíků v béčku. „Trenéři mají o hráčích přehled a Adam byl pro ně zajímavý,“ uvedl Ondrej Chovanec, Ševínského agent.

I proto vedení letenského klubu po domluvě s Priskem už v prosinci rozhodlo, že Ševínský ve Spartě zůstane. A to i přes fakt, že o 19letého stopera stály tři ligové kluby.

To je signál toho, že by Adam mohl navázat na tátovu kariéru. Ale pokud už na jaře okusí první zápasy v nejvyšší české soutěži, tak ve Spartě.

V zimní pauze se poprvé dostal do přípravy s A týmem. V polovině ledna odehrál ještě v Česku poločas proti Kodani (2:0), trenér Priske pak na něj ukázal i v momentě, kdy skládal nominaci pro herní soustředění.

Ve Španělsku přidal další dva starty, proti Bödo Glimt (2:0) navlékl na paži kapitánskou pásku. „Myslím, že si vedli velmi dobře,“ zhodnotil asistent Lars Friis hromadně sparťanské mladíky.

Ševínský se postavil doprostřed stoperského tria, kde je jedničkou Filip Panák. Teenager na hřišti zaujal dobrým pohybem i slušnou rozehrávkou. V první půli předvedl pohotový skluz pod nohy ofenzivního hráče norského týmu.

„Jeho výhoda je, že je dostatečně důrazný a rychlý. K tomu má bonus v tom, že je moderní stoper," poznamenal Chovanec. Nebojí se hrát, když dá balon, jde okamžitě do pohybu. Po vzoru Panáka jde pro Priskeho jistě o zajímavé atributy.

To, že Ševínský obstál i proti osmifinalistovi Ligy mistrů z Kodaně nebo norskému mistrovi, je pro Spartu dobrá zpráva. Má v budoucnu kam sáhnout. Ale nedá se úplně očekávat, že by už na jaře klepal na bránu základní sestavy Priskeho výběru. Pravděpodobnější je varianta, že bude sbírat minuty ještě ve druhé lize. I když k prvnímu mužstvu má momentálně blíž než na podzim.

„Je mu devatenáct let, navíc prosadit se ve Spartě je těžké,“ podotkl otec František. Víc toho ale říct nechtěl. Slovy na synovu adresu chce šetřit, i když samozřejmě Adamovu kariéru sleduje zblízka.

Mládežnický reprezentant začal s fotbalem brzy, ve čtyřech a půl letech už kopal v Radošovicích. „Je šikovný, takže nevím, jestli se potatil,“ vtipkoval tehdy v rozhovoru pro web plzeňské Viktorie František Ševínský, jenž by měl působit u reprezentačního áčka v pozici videoanalytika.

Adam později strávil pět let ve Slavii, s tátou objezdil důležité zápasy Plzně, ale přes to všechno je hrdý sparťan. Zakotvil totiž v akademii na Strahově.

V tréninkovém centru letenského klubu prošel mládežnickými kategoriemi a často plnil roli kapitána. „Adam je klidnější povaha. Není to tak, že by přišel a byla ho plná kabina,“ líčil hráčův zástupce Chovanec. „Ale je to osobnost, po tátovi má lídrovské schopnosti, byl už od mala k tomu vedený. I když se v kabině tolik neprojevuje, všude byl lídr. Vyzařuje to z něj.“

Teď jde jen o to, aby časem vyrostl v osobnost i na nejvyšším levelu. V přípravě naznačil, že nakročeno k tomu má.