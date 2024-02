Příští sezona den po dni: start týden po EURO a velká novinka v lednu

Ale pojďme postupně. Poslední zápas evropského šampionátu se hraje v Německu v neděli 14. července. Ať už tam Češi budou, nebo spíš ne, týden na to má o víkendu výkop nejvyšší soutěž a hned potom od úterý do čtvrtka vstupují české kluby do evropských předkol.

V rytmu liga – Evropa – reprezentační přestávka – domácí pohár pak fotbal prosviští celým podzimem, který lize skončí 14. prosince devatenáctým kolem, ovšem týmy v Konferenční lize si zahrají šesté kolo základních skupin ještě 19. prosince.

Největší změna ale teprve přijde a způsobí ji upravený formát evropských pohárů. Do základních skupin všech tří soutěží vstoupí vždy 36 mužstev, které však už nebudou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Každý tým odehraje osm utkání, čtyři doma a čtyři venku, a body z nich se započítají do společné tabulky. Aby se vše stihlo, UEFA nově zařadila dvě pohárová kola do lednového termínu. To se týká Ligy mistrů a Evropské ligy, nikoli Konferenční.

