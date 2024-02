Spokojený Lerch: Malý krůček, ale velká vzpruha. Euforii musíme brzdit

Odmítá nálepku jasného adepta na sestup. Budějovický kouč Jiří Lerch chce co nejrychleji vyvést Dynamo z pozice přímého sestupu a jak na to, ukázal hned proti ambicióznímu Baníku (3:0). Třígólová nadílka a především předvedený výkon naznačily, že Jihočeši budou dřít o prvoligovou naději do roztrhání těla.

Takový vstup do jarní části jste snad ani nečekal, ne?

„Jsme v euforii, musíme ji trošku brzdit, abychom byli pokorní. Už po zápase na Bohemce jsem tvrdil, že to byl odraz ode dna. Proti Baníku jsme to zvládli skvěle, hráčům musím poděkovat za obrovské nasazení i za to, že plnili úkoly, co jsme si před zápasem řekli a zvládli to.“

Jasný výsledek je zároveň i silným vzkazem pro všechny, co vás odepisovali?

„Je na čase, aby nás brali vážně. Asi je zaráží, co se odehrává v klubu… Věřím, že tenhle tým má velmi dobré hráče a má na to, aby zvládl záchranu.“

Nemáte pocit, že pocitu budějovické zkázy podlehli podvědomě i hráči Baníku?

„Úplně si to nemyslím. Ráno jsem poslouchal Pavla Hapala na jejich webu, jak nás vnímá jako houževnaté mužstvo, na soustředění v Turecku nás dvakrát pozorovali. K podcenění asi nedošlo, ale v jednotlivých fázích utkání jsme byli lepší.“

Z předvedené hry je patrná změna herního projevu. V čem konkrétně se liší oproti tomu podzimnímu?

„Celou přípravu jsme pracovali na organizaci hry v obranné fázi, musím říct, že se nám to vyplácelo, hráči to plnili v přípravě. Máme tam určité principy, které fungují. Spokojení jsme a budeme na tom dál pracovat.“

Kromě rozpačitého začátku jste diktovali tempo hry. Je to potěšující zjištění?

„Úvod jsme měli aktivní, zahrávali první roh, ale pak přišla pasáž, kdy jsme Ostravu pustili do náznaků šancí, které Šípoš zlikvidoval. Postupně jsme přebírali otěže, Ondrášek nastřelil břevno a pak to mělo úroveň, kterou jsme si představovali.“

Jenže z kraje druhé půle Baník udeřil. Smůla pro něj, že VAR odhalil ofsajd Klímy na křídle.

„Nejdřív nás to zaskočilo, ale po neuznání nás to naopak nakoplo.“

Viděl jste gól Šiguta, který VAR zkoumal asi čtyři minuty?

„To nemáte z lavičky šanci vidět. Kluci se seběhli k lajně a Marcel Čermák říkal, že viděl gól, tak jsme doufali. U VARu nikdy nevíte, jak rozhodne, takže chvilka napětí tam byla.“

Změna herního projevu byla patrná i při využití Ondráška, který dřel do úmoru. Na druhou stranu zahodil v první půli jasnou tutovku.

„Nechci vyzdvihovat jednotlivce. Je fakt, že Kobra makal celou dobu, co byl na hřišti. Vůbec se na něj nezlobím, že spálil šanci. Každý kdo hrál fotbal ví, že jestli dá gól nebo trefí břevno, je jen smůla. Byl jsem hlavně rád za to, že jsme si dokázali proti Baníku vytvořit šance a zatlačit ho. Věřil jsem, že to druhou půli zvládneme.“

Překvapilo vás, že protihra Baníku byla vesměs slabá?

„Mám za to, že máme kvalitní hráče. Hlavně ve středu pole, třeba Patrik Hellebrand je velice kreativní, Čermák zase odvádí černou práci, máme i výborná křídla, což potvrdili Alli i Šigut. Teď si to všechno sedlo a snad to bude fungovat i dál. Za nás trenéry musím říct, že jsme semknutí. Tohle je sice malý krůček, ale velká vzpruha.“