Havlík má smlouvu, formu ne. Slovácko se trápí: Chybí energie

Se Slováckem to jde na jaře z kopce. Jen díky selhávání soupeřů stále drží čtvrtou příčku, ale když bude takhle pokračovat, záhy o ni přijde. Tři prohry ze čtyř zápasů, to je mizerná vizitka uchazeče o evropské poháry. „V posledních zápasech chybí větší energie. Bohužel se v tom trošku utápíme,“ povzdechl si Marek Havlík.

Trenér Martin Svědík před časem v rozhovoru pro deník Sport prohlásil: „Jak hraje Havlík, hraje celý tým.“ Což znamená, že když elitní záložník není v top formě, trpí tím všichni kolem. „Víme, že to není ono. Máme problémy sami se sebou,“ poznamenal jedenáctigólový středopolař, který utnul spekulace o odchodu prodloužením smlouvy ve stávajícím působišti.

Na stole měl i návrh na pět let, přijal o tři roky kratší nabídku. Ještě v sobě neuzavřel možnost, že by ke konci kariéry zamířil vydělat si do zahraničí. Teď má jiné starosti. Řeší, jak se s celým Slováckem zvednout. Proti Jablonci to bylo slabé. Rozhodl náběh pravého beka Davida Štěpánka, který na zadní tyči uklidil do sítě Kanakimanův centr. „Náš výkon nebyl dobrý,“ souhlasil Havlík. „Málo se dostáváme do zakončení. Musíme se nakopnout nějakým jednoduchým ubojovaným vítězstvím. Potřebujeme do toho víc šlápnout. Z naší strany je to málo.“

Dobře to ví rovněž trenér Martin Svědík. Jeho soubor v sobotu neovládl střed pole, nepůsobil dynamicky a odhodlaně jako dřív. Nejistota vycházela už od brankáře Milana Heči. Favorit si vlastně nevypracoval žádnou vyloženou šanci. Pouze útočník Rigino Cicilia měl dvě nadějné hlavičky a hezká trefa Milana Petržely byla nakonec odvolána kvůli Reinberkově ofsajdu. „Celé utkání nám nefungovala středová řada,“ zmínil kouč. „Nevytvořili jsme si souvislý tlak. Mrzí mě, že zápas neměl z naší strany větší náboj, intenzitu, emoce. Lidi si nezaslouží, abychom tady předváděli takové bezkrevné výkony. Hrozně mě mrzí, jak jsme se k tomu postavili,“ dodal.

Víc na jaře čeká i od Havlíka. „Marek už si musí zvyknout na to, že je stěžejní hráč a mužstvo od něj čeká nějaké výkony. Ale on je také závislý na servisu ostatních hráčů,“ uvedl. „Ale tentokrát nám nehrál nikdo ze středové řady. Vůbec jsme se nedostali do kombinace, otáčení hry. Ať tam přišel kdokoliv, bylo to pořád stejné. Nechovali jsme se ani týmově. Neviděl jsem u mužstva emoce. Ale to beru na sebe. Jsem za to zodpovědný,“ shrnul.

Nepochybně scházel zraněný lídr Michal Kadlec, který je po operačním zákroku na achilovce a chodí o berlích. V horizontu měsíce by se chtěl vrátit na hřiště a v závěru sezony pomoct Slovácku. „Chybí nám jako kapitán, který něco řekne v kabině. A samozřejmě i herně,“ řekl Svědík. „Ale musí to na sebe vzít jiní hráči,“ doplnil po zasloužené prohře.