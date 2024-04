Liga očima fanoušků: Hrůza jako od Hitchcocka a divný karetní mariáš

Sparťanští fanoušci měli v Budějovicích jediný důvod k radosti • FOTO: Pavel Mazáč/Sport Fotbalovou ligu vede i po 26. kole Sparta těsně před Slavií, ale fanoušci obou týmů jsou v jiném rozpoložení. Zatímco Letenským pomohla k hubené výhře chyba brankáře, sešívaní se příliš strachovat nemuseli. Plzeň sice prohrála, ale je v situaci, kdy se ztráta dá odpustit. V Ďolíčku se zase kromě oslav žaslo nad počtem žlutých karet. Projděte si, jak vidí ligu fanoušci největších táborů.

SPARTA PRAHA Tu hrůzu by ani Hitchcock nevymyslel Po Liverpoolu a Plzni jsem náš výkon zhodnotil kriticky, protože jsem myslel, že horší to být nemůže. Jak jsem se mýlil! Bez některých mladých reprezentantů, ale s mnoha hráči národních týmů jsme měli být v Budějovicích jasnými favority. Byl jsem zvědav zejména na výkon Mejdra. A světe div se, byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Hrál dobře, ale ostatní pod své možnosti. Neadresné, nepřesné přihrávky, někdy zoufalé odkopy, zejména ve druhém poločase, kdy byl soupeř lepším týmem. Pouze hrozná chyba brankáře nám přihrála vítězství o gól. Reprezentanti v našich řadách neodvedli ani standard. Jediným pozitivem bylo poznání našeho trenéra, že gólman musí nakopávat míče, nikoli krátce rozehrávat blízko vlastní brány. Více jasno o naší formě neukázalo ani povinné vítězství v poháru v Opavě. Kromě fotbalově excelujícího Birmančeviče a úplně marného Tuciho jsem viděl očekávané, v poslední době tak typické představení. Ale jsem optimista, a tak končím tím, že příště to může být jenom lepší a uvidíme výkon hodný mistra. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:1. Zadrhlé hosty zachránil šílený gólmanův kiks Video se připravuje ...

SLAVIA PRAHA Cenná výhra venku po „repre“ pauze Slávisté dokázali zvítězit na Slovácku, a to dokonce tak, že se v závěru zápasu ani nemuseli kdovíjak o tři body strachovat. To je pro mě jednoznačně nejdůležitější víkendový výstup, je až druhořadé, že k vítězství pomohl nepřesvědčivými zákroky brankář Heča. Provodova střela byla parádní, stejně tak Jurečkova rána z velké dálky, ale samozřejmě nelze čekat, že takové góly budou padat každý zápas. Výhra je o to cennější, že jako obvykle po reprezentační pauze chyběl v základní sestavě Oscar. Zafeiris navíc stále není v ideální fyzické kondici, a tak v záloze podruhé v krátké době hrál Tomáš Holeš. Slavia přijala roli týmu hrajícího rychle nahoru, agresivní presink se velkou část zápasu nekonal, držení míče bylo na straně domácích, výsledek však i při netypickém obrazu hry mluvil ve prospěch sešívaných. Na každý další zápas teď bude mít Slavia týden na přípravu. Moc bych chtěl, aby obraz hry podle toho vypadal a soupeře přehrávala. V sobotu se tak těším na vršovické derby, nečekám nic jiného než přesvědčivé vítězství. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slovácko - Slavia 1:3. Provodova masterclass, Heča daroval dva góly Video se připravuje ...

VIKTORIA PLZEŇ Drobné zakopnutí teď můžu odpustit Někdy jsou holt dny, na které bys nejraději zapomněl. Jako sobota s Libercem. Nedá se říct, že by se nehrálo… Ale podle jiných not, než jsme čekali. Ze začátku sice přišel náš tlak, ovšem rozpustil se jako ranní opar. Poté jsme tahali za kratší konec. Ti, co nastoupili z lavičky, mi úplně nedokázali, že mohou hrát stále. Je to u nich asi jako na houpačce: jednou dobře, potom špatně, pak zas dobře. Pochvalme brankáře, chytal super. Zbytek se dost hledal. Obrana takhle asi hrát nemůže, záloha pomalejší, Vydra v útoku v křeči. Úplně mi to tak ale nevadí, je to jako loni. Čelo odskočené, ti pod námi taky tak. Ale fáráme pořád na třech frontách a to nikdo nemá. Proto naše nezatracujme, jsou důležitější zápasy. Teď jim můžu drobné zakopnutí odpustit. MOL Cup s Jabloncem jsme zvládli, i když to na oraništi na Střelnici nebyl žádný medíček. Sestava se obměnila a bylo to znát. Jablonec sice kousal, ale přes obranu se neprokousal. To by bylo, že bychom ten pohár nezískali! Navrch přijde Popeleční liga, držím palce a těším se. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si. KOVI. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Liberec 1:3. Viktoria klopýtla, zářil Kulenovič Video se připravuje ...

BOHEMIANS PRAHA 1905 Naděje žije a směšný karetní mariáš Těžko uchopitelná situace. Fanoušek by měl být pozitivní, protože tolik očekávaná výhra se konečně dostavila. Body s Jabloncem se rozhodně budou hodit v každé situaci, mužstvo ze sebe sundá deku, která na něm mohla ležet, a navíc jsi porazil přímého konkurenta. Náladu ale kazí fakt, že vyhlídky stejně nejsou nikterak příznivé. Hořká pachuť, že je malinko pozdě, zůstává, protože všichni víme, co Bohemku čeká. Nicméně naděje, že bychom minuli barážovou skupinu, stále žije! Střelecky se o to zasloužili Lukáš Hůlka a muž, který dává branky výhradně 30. února – Michal Beran. Ten, doufejme, protrhl trápení, kdy slušnou mezihru absolutně zabíjela nulová efektivita ve finální útočné fázi. Pokud jde o výkon sudího Černého: jsme v českém fotbale, kde mám zkrátka problém věřit na náhody. Borec, který odpíská tři derby během týdne, neustojí poměrně jednoduchý zápas jednookého se slepým? Zvláštní! Karetní mariáš, který rozjel na domácí straně, mě vysloveně rozesmál a hlavou mi proběhlo: „Vole, za tohle ty platíš…“ Klokani bojují! Vít Lukeš. 31 let, živnostník SESTŘIH: Bohemians – Jablonec 2:0. Boj o desátou příčku opanovali Klokani, Beran ukončil čekání na gól Video se připravuje ...