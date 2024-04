Kania vs. Tvrdík: bitva kvůli manželce. Uklidil jsem a nakoupil, smál se

Ondřej Kania nastoupil jako nový majitel Liberce a v českém fotbalovém rybníčku začíná být veselo. Mladý podnikatel představil směr, jakým se bude severočeský klub pod jeho vedením ubírat, zároveň oznámil nové osoby ve vedení klubu. Předsedkyní představenstva je manželka Petra Kania, která za klub jednala na čtvrtečním grémiu LFA. To na sociální síti X (dříve Twitter) okomentoval Jaroslav Tvrdík, čímž vyprovokoval Kaniu. „Výzva k bitvě,“ napsal šéf Slavie ve čtvrtek večer a dočkal se reakcí ze severočeského vedení.

„Výzva k twitterové bitvě. Hned jsem ho osobně upozornil. Baví mě celý den. Když třeba na Ligové grémium LFA dnes poslal za Liberec svoji manželku. To bych doma zkusil navrhnout jen jednou. Prostě osvěžující,“ napsal Jaroslav Tvrdík na sociální síť ve čtvrtek večer.

Odpověď z liberecké strany přišla velmi brzy. „Petra je inženýrka ekonomie s červeným diplomem, v 28 letech vysoce postavená auditorka největších bank v ČR a SK, která dohlíží jako předsedkyně představenstva na naši společnou čtvrtmiliardovou investici. Byla jediná žena na grémiu LFA. Věřím, že jich tam v budoucnu bude víc,“ reagoval Ondřej Kania, který se v minulých dnech stal oficiálním většinovým vlastníkem Slovanu Liberec.

Chystá velké změny, z Liberce chce udělat zajímavý, silný a ambiciózní klub. Do sportovního úseku přivedl klubové legendy Jana Nezmara a Thea Gebre Selassieho, jeho manželka Petra se stala předsedkyní představenstva, kde bude mít klíčový vliv na rozhodování zejména v ekonomických otázkách.

„Je skvělá. Obdivoval jsem ji, že tam dnes mezi 50 chlapů vlezla. A souhlas, máme v představenstvu SKS manažerku Kateřinu Vavrlovou. Více žen v řídících funkcích by měl být trend i ve fotbale,“ pokračoval Tvrdík. „Zdravím pane Tvrdík, ráda jsem Vás znovu viděla. Pro upřesnění, manžel mě nikam neposlal. Naopak, já jsem ho prostě nechala doma. Těším se na další LFA. Velmi mě to bavilo,“ napsala Tvrdíkovi na síti přímo Petra Kania. Psala slovensky a za vzkaz slávistickému bossovi dopsala srdíčko. „Potvrzuji slova paní předsedkyně. Doma jsem mezitím uklidil a šel jsem nakoupit,“ dodal do rozběhnuté diskuze Kania.

Na sociálních sítích se fanoušci nejspíš mohou těšit na další zajímavé výměny názorů klubových šéfů.