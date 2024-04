Ogbu zase mimo sestavu Slavie. Kvůli Spartě, systému i vzestupu mladíka

Ještě zkraje jara se obr z Nigérie bral jako zřejmá jednička v defenzivní formaci Slavie. Časy se ale rychle mění. Igoh Ogbu proseděl vítězný zápas s Bohemians na lavičce. Do hry nešel ani poté, co o poločase požádal o vystřídání David Zima. Nulové vytížení měl už počtvrté z uplynulých sedmi klání. Před finišem sezony platí, že pokud jsou stopeři zdrávi a nejsou v trestu, na čtyřiadvacetiletého borce s pohupujícími se dredy ve vlasech se nedostane.

Druhým důvodem je razantní výkonnostní posun Tomáše Vlčka. Na startu jara ještě neměl maximální důvěru realizačního štábu, to se však během krátkého času změnilo. Letní akvizice z Pardubic se navíc velmi solidně převedla v reprezentaci. Byť ve Slavii nyní hraje na pozici pravého beka, je pravděpodobné, že by v sestavě vydržel i při přechodu na tříobrancový systém.

Právě „čtyřka vzadu“ je dalším důvodem častějšího vysedávání Ogbua na bidle. V novém systému ubylo jedno místo pro stopera, zůstali kapitán Tomáš Holeš se Zimou a univerzálnější Vlček se uhnul doprava. Nigerijec ostrouhal. A poslední příčina? Nevyšlo mu pohárové čtvrtfinále se Spartou. Na bojišti nevypadal vůbec dobře, chyboval, byl nekoncentrovaný. Navíc to nebylo poprvé.

Situace je nyní pro Ogbua nepříznivá, ale to neznamená, že to tak zůstane až do konce sezony. „I kdyby dnes nastoupil on, byl bych v klidu. Někdy se to tak sejde, záleží i na typologii soupeře,“ volil konejšivá slova Jindřich Trpišovský.

Za týden v neděli jede Slavia k drsné zkoušce do Plzně, sestava může doznat drobných úprav a třeba… „Příští týden bude na hrotu Tomáš Chorý, to zase může být jinak,“ vypustil udičku Trpišovský. Ale pokud se do jeho slov zaposloucháte pořádně, na velký nigerijský návrat to spíš nevypadá. „Hráči mají i nějakou aktuální formu. Nechci to zakřiknout, ale s dvojicí Holeš, Zima nedostáváme góly. David je v tomto přímo unikátní.“

Přesto svůj monolog Trpišovský zakončil takto: „V Plzni to ale pravděpodobně zase bude úplně jinak.“ Ogbuovi bliká malá naděje.