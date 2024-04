Liga očima fanoušků: ovlivní Plzeň souboj o titul? Spartě chybějí...

VIKTORIA PLZEŇ

Můžeme rozhoupat titulové váhy

Tedy, že bych si pamatoval, kdy jsme za ročník získali s Karvinou ze dvou zápasů pouze bod a nedali jim ani branku… Tak fakt ne. Ovšem i takové věci se stávají. Ono je to ale tak nějak jedno, jde nám hlavně o čest. Vypadalo to na nějakou deku, nevím. Hra ušla, soupeřův brankář čaroval, my jsme tak úplně netlačili na pilu, takže to nakonec bylo bez branek. Škoda, že se zase zranil Honza Sýkora, ten nám bude chybět. Tenhle kluk má prostě nehoráznou smůlu.

Teď přicházejí dva zápasy pravdy. Ve čtvrtek Popeleční liga, v neděli Mordor z Prahy. To budou dva oříšky dost těžké k rozlousknutí. Ale pokud se bude opakovat podzim, milerád našim tuhle remízu odpustím. Nikdo není neomylný, je tady ještě nástavba a my bychom mohli být tím, kdo rozhodne o titulu. Ne tedy, že bych na něj myslel, ale můžeme ty váhy rozhoupat. Mně třetí místo vyhovuje, hlavně by se mi líbil pohár, to by byla věc!

Čest královně Viktorce! Zvykejme si, dobře už tady bylo.

KOVI. 56 let, koordinátor distribuce