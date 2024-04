Jako Haaland? Kuchta tuní oslavy. Nechtěli jsme být za hlupáky, říká

Uvelebil se do tureckého sedu, do pozice mnicha, první gól proti Baníku oslavil ve stylu slavného střelce Manchesteru City Erlinga Haalanda. Chvíli poté pumpoval s plným stadionem při pokřiku Kuchta Belmondo. Sparťanský útočník si oslavy při zápase s Ostravou, již pomohl dvěma brankami porazit 4:3 ve 29. kole FORTUNA:LIGY, náležitě vychutnal.

Jan Kuchta si pak užíval i tiskovku. Při jedné z odpovědí vypálil slovo „pr*el“. Tiskový mluvčí Ondřej Kasík přivřel oči, útočníka dobře zná, a pak mu v dobrém vyčinil: „Příště použij slovo legrace, Koukají se děti.“

Kuchta reagoval: „To jsem celej já.“ I na hřišti to byl „celý on“. Tvrdě napadal, byl produktivní, ke dvěma brankám přidal asistenci, bavil se.

Proč jste slavil jako Erling Haaland?

„No, to bylo takový… Taková pr*el. (směje se) Říkal jsem si, že bych mohl udělat něco, čeho vlastně nejsem hodný. Povedlo se to. Když jsem šel střídat, kluci na lavici mi hned říkali, že jsme koupili Haalanda. Ale já při té oslavě spíš rychle vstával, protože jsem viděl Tuciho, jak tam přijíždí skluzem, tak abych nepřišel o ruce. Ale vyšlo to. Chtěl jsem udělat nějakou show, tak jsem ji udělal.“

Navíc přišel pokřik Kuchta Belmondo, připomínka vašeho průšvihu při reprezentačním srazu. Už jste si zvykl?

„Už mi to je asi jedno. Už to beru jako součást mých gólů. Nikdo mi to neodpáře, takže bojuju a jedu dál. Jsem rád, že 17 tisíc lidí skanduje moje jméno, burcuje vás, vy vidíte, že jste prospěšný týmu. Úplně jinak vás to nabudí.“

Trefil jste se dvakrát. Nemrzí vás střídání, nemohl jste zkusit dotvořit hattrick?

„Mrzí i nemrzí. Potřebovali jsme čerstvou krev do útoku. Věřím, že to padne třeba příště.“

V první části zápasu Baník zlobil. Souhlasíte?

„Od začátku to mělo vysoké tempo, hra se přelévala na naši i ostravskou stranu. My jsme si před zápasem hlavně řekli, aby se neopakovala první půle s Boleslaví, kdy jsme neměli absolutně nic a taky jsme to dostali od trenérů sežrat. Nějaké výhrady o poločase byly, ale ne až tak velké. Pomohl nám Birmův gól před přestávkou.“

Pak už jste dominovali.

„Řekli jsme si, že na ně vlítneme, protože tam měli nějaké chybičky vzadu. Upřesnili jsme si, jak se máme posouvat, kde máme stát, když mají výstavbu hry, a z toho vyplynuly dva góly. Myslím, že po nich byla převaha i kontrola zápasu jasná, zřetelná.“

Byl jste napjatý po snížení až na jednogólový rozdíl?

„Když jsme šli s Birmou dolů, tak jsme si říkali, že to máme úplně ve své režii. A vidíte to, dostaneme dva góly a pak jsme se klepali, aby tam nebyla nějaká standardka, centr, který by Ostrava proměnila. Pak bychom na sebe v kabině zase koukali jako hlupáci, což jsme nechtěli.“