Sparta po Baníku: atomovka z lavičky, ztráta kontroly a únik. Mnich Kuchta

Z jasné záležitosti vzniklo napjaté drama. Baník na Spartě mocně dotahoval, nakonec Letenští oslavili výhru 4:3. Druhá půle, to byla show! Jasně, trenéři Brian Priske s Pavlem Hapalem spíše trpěli. Co ukázal šlágr předposledního kola základní části FORTUNA:LIGY?

Únik z útlumu Dostali nařezáno s Liverpoolem, padli v Plzni, po reprezentační pauze jim to drhlo v Českých Budějovicích a především doma s Mladou Boleslaví, kdy ztratili po nečekané remíze. „Soupeři si proti nám vypracovali spoustu šancí a vstřelili dost gólů, naší hře chyběla větší plynulost. Ale je třeba se podívat na složitý program, možná teď čelíme i lepším protivníkům než na podzim," hodnotil trenér Brian Priske. Poslední dvě kola už sparťané, především ofenzivně, zvládli. Tři góly Bohemce, čtyři Baníku, především je ale znát svěžest klíčových borců. „Hrajeme jednou týdně, v přípravě je to znát," upozornil útočník Jan Kuchta. Díky tomu mají Letenští jednu jistotu: když vyhrají v Olomouci příští neděli, skončí první v tabulce základní části.

Ztráta kontroly Vedla 4:1, měla mraky šancí, kupu perfektních akcí. Fotbal v podání Sparty fakt ve druhé půli bavil. Jenže přišel zádrhel. Baník zabral, třeba Ewertonův únik kolem Martina Vitíka a následná trefa Filipa Kubaly byly epesní. Stejně jako placírka Jiřího Klímy… „Když jsme šli s Birmou dolů, tak jsme si říkali, že to máme úplně ve své režii. A vidíte to, dostaneme dva góly a pak jsme se klepali, aby tam nebyla nějaká standardka, centr, který by Ostrava proměnila. Pak bychom na sebe v kabině zase koukali jako hlupáci, což jsme nechtěli," vykládal Kuchta. „Mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů. A hlavně dvou branek, kdy vedeme 4:1, máme vše pod kontrolou, vytváříme si další šance a potřebujeme zápas dorazit. Bylo to zbytečné, abychom si to ke konci takto ztížili," doplnil Priske. Sparta nakonec duel „dohrála", výsledek může být zásadní.

Kuchta a oslavy Dal dva góly, jeden oslavil v posedu mnicha - jako Erling Haaland. K tomu si poslechl už klasický pokřik Kuchta Belmondo, který reaguje na jeho průšvih během podzimního reprezentačního srazu v Olomouci. „Už mi to je asi jedno. Beru to jako součást mých gólů. Nikdo mi to neodpáře, takže bojuju a jedu dál. Jsem rád, že 17 tisíc lidí skanduje moje jméno, burcuje vás, vy vidíte, že jste prospěšný týmu. Úplně jinak vás to nabudí," reagoval na Belmonda. A co Haaland? „No, to bylo takový… Taková pr*el," rozsemál se. „Říkal jsem si, že bych mohl udělat něco, čeho vlastně nejsem hodný. Povedlo se to. Když jsem šel střídat, kluci na lavici mi hned říkali, že jsme koupili Haalanda. Ale já při té oslavě spíš rychle vstával, protože jsem viděl Tuciho, jak tam přijíždí skluzem, tak abych nepřišel o ruce. Ale vyšlo to. Chtěl jsem udělat nějakou show, tak jsem ji udělal."

Atomovka z lavice Lukáš Haraslín, slovenský střelec Sparty, v posledních týdnech uvadl podobně jako celý tým. Proto už druhý zápas po sobě poslal Priske zbraň hromadného ničení do hry až jako střídajícího. Proti Baníku dal Haraslín poutavý gól, hrál skvěle. Energicky, nebezpečně, nápaditě. Je div, že nepřidal další zářez. Je vidět, že na klíčovou část ročníku je nachystaný. „Nikoho teď nešetřím, je to teď všechno o tom, abychom vyhrávali. Je to o tom, abychom hráli s fotbalisty, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou nejlepší v dané chvíli. A kteří podávají dobré výkony v trénincích i na hřišti. V tuto chvíli nijak nerotujeme ani nešetříme hráče. Je to jednoduchá odpověď," vysvětloval krok Priske. Na to, že bude Haraslín přístě v Olomouci v základu, však žádná sázkovka vysoký kurs rozhodně nevypíše.