Gól po pěti měsících k ničemu. Děláme klukovské penalty, zlobil se Budínský

Ještě nejste po zranění připraven na celý zápas, že pouze střídáte?

„Po zranění jsem už dlouho, ale když jsem se vracel, dostal jsem angínu. Takže se to ještě o nějaký čas prodloužilo.“

Proti Bohemians to nevypadalo jako špatný plán, nástup do utkání jste měl slušný.

„Jo... (úsměv) Šel jsem tam s tím něco vymyslet. Bohemka byla v deseti, chtěl jsem se pokoušet více o střelbu. A druhá nebo třetí střela mi tam spadla.“

Se štěstím, protože první ránu do tyče ze šestnáctky jste si sám dorazil do sítě.

„Už jsem myslel, že ta první střela půjde do brány, ale naštěstí mi to šlo přímo do kroku. Už jsem to tam jenom vrátil.“

Jenže soupeř vyrovnal z penalty. Byla hloupá?

„Jak takovou penaltu zhodnotit... Řekl bych klukovská. Po vstřeleném gólu, na který jsme se nadřeli, máme doma Bohemku za stavu 1:0 v deseti a uděláme tohle... Je to fotbal, musíme jít dál.“

SESTŘIH: Karviná - Bohemians 1:1. Domácí dlouhou přesilovku nevyužili Video se připravuje ...

Hosté ale v oslabení neměli špatný nástup do druhé půle, paradoxně lepší než start utkání.

„Měli tam takovou pasáž. Nevím, jestli jsme trochu vypnuli, což by se nám nemělo stávat. Z toho vznikla ta penalta.“

Po bodech s Plzní a Baníkem je tato remíza jaká?

„Obrovská ztráta. Chtěli jsme tři body, abychom se trochu dotáhli výše a třeba i trochu znervózněli soupeře nad námi. Bod je málo.“

Bylo tam hodně závarů, Memičových průniků, ale i spousta špatných finálek. Chyběla přesnost a Martin Doležal v šestnáctce?

„Chybělo najít někoho, kdo by zakončoval. Vše bylo jen takové nastřelené. Potřebovali jsme to tam nějak dotlačit. Měli jsme po rohu břevno, ale to už je teď jedno.“

Za čtrnáct dnů si doma s Bohemians asi zahrajete znovu.

„Asi jo, nevím, co by se muselo stát. Uvidíme.“

Co vy jako klub z Bohemky říkáte na to, že ze čtvrtého místa sesunuli do skupiny o záchranu?

„Minulý rok se jim nadstandardně vydařil, měli formu. Ale asi se jim boj o záchranu vyhne. Stačí jim tam jeden zápas vyhrát a budou v klidu.“

Vy naopak potřebujete teď bodovat ve Zlíně.

„Tam se asi ukáže, jak se skupina bude vyvíjet. Bylo by dobré to utkání zvládnout, určitě neprohrát.“