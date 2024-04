Chlumecký měl být vyloučen. Krejčího penalta? Správně provedená, říká KR

Byly to dva nejvýraznější momenty jinak klidného víkendu. Správně nařízená penalta, kterou si vzal na starost Ladislav Krejčí, měla přece jen jeden diskutovaný aspekt. A sice to, když si Krejčí po hvizdu sudího Pechance ještě vzal míč do rukou a upravil jeho polohu. Druhý moment se odehrál v Ďolíčku, kde měl být Martin Chlumecký vyloučen za nesmyslný úder hlavou do Erika Prekopa.