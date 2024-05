Karviná chtěla červenou za loket. Kouč kroutil hlavou: Slabá intenzita?

Moment ze 37. minuty, kdy se srbský křídelník ohnal loktem po Lukáši Budínském, vzbudil největší vášně. Karvinský záložník u autové čáry padl na trávník a do akce šel VAR. Ze záznamu je však patrné, že se hráč Zlína protivníka nedotkl. Proto sudí Ladislav Szikszay tasil jen žlutou kartu.

„Můžete mi to ukazovat, ale je to prostě náznak, úder,“ oponoval kouč Bielan. „Dokonce ho Vukadinovič trošičku líznul. A rozhodčí vám řekne, že tam byla slabá intenzita. Tak co je dneska červená karta?! Proti nám se kope devět penalt, máme strašně hodně červených karet. Vždycky je to proti nám a je to v pohodě. Regáli jde sám na bránu, soupeř ho zezadu zatáhne a rozhodčí řekne, že to je málo. Protože on v životě nesprintoval a neví, že ho to rozhodí,“ dodal otráveně.

Nářky Karvinských mají nicméně směřovat primárně do vlastních řad. Důležitý duel měli jasně rozehraný na svou stranu, vedli 2:0 a neproměnili pár dalších šancí. „Chci to vzít na sebe,“ překvapil Bielan. Vyčítal si, že v nastaveném čase, kdy Lukáš Bartošák svým druhým krásným zásahem vyrovnal na 2:2, nevystřídal střední záložníky Davida Mosese či Sebastiana Boháče. „Neházím to na hráče, ale sám na sebe. Měl jsem reagovat a střídat. Rozkouskoval bych to a možná by to vypadalo jinak,“ soudil.

Ačkoliv běhavý Moses hrál velmi dobře, před vyrovnávací trefou ztratil míč právě on. „Na půlce hřiště si začneme hrát na fotbalisty. V devadesáté minutě je lepší balon odpálit, i když to pro oko není úplně lahodné. Tohle byla neskutečná chyba, které si nesmíme dovolovat,“ zlobil se jeho spoluhráč Boháč, který vstřelil z osmnácti metrů první gól utkání. Nádherný a svůj premiérový v nejvyšší soutěži. „Poprvé jsem se v lize ukopl,“ usmál se mladý halv. „Asi jsem si nemohl přát hezčí gól,“ připustil.

Karvinou nyní čekají dva zápasy venku, na Bohemians a v Pardubicích. V tabulce je o skóre před posledním Zlínem. „Ještě jsme nespadli. Hrajeme dobře i venku, mužstvu věřím. A v posledním kole máme doma Budějovice,“ připomněl Bielan dost možná rozsudkový souboj na závěr.