Zásah těžkooděnců na fotbale: schůzky i výzva. Ministr reagoval

Těžkooděnci, slzný sprej i slzy dětí. Policie v sobotu razantně zatrhla mistrovské oslavy Sparty v Mladé Boleslavi. „Viděl jsem záběry a můj dojem je, že v pořádku to nebylo,“ reagoval na sociální síti X ministr vnitra Vít Rakušan. Zásah ozbrojených mužů v černém rozjel diskuzi o bezpečnostních opatřeních na stadionech. Jak to běžně funguje? Kdy policie může zasáhnout?

Že fanoušci vtrhnou po zisku titulu na trávník, aby slavili bezprostředně s hráči, je v Evropě běžná záležitost. Byť se tak povětšinou děje na domácích stadionech. V případě Sparty ovšem vyšla jistota ligového zlata už podruhé za sebou na zápas na hřišti soupeře.

Loni sparťané vběhli na hrací plochu v Uherském Hradišti, obklopili čerstvé šampiony a společně slavili. Tehdy policisté k tomu přihlíželi zpovzdálí, situaci kontrolovali. Nedošlo k žádné potyčce, k žádnému velkému průšvihu.

V sobotu při oslavách v Mladé Boleslavi to však policisté zatrhli. Před tribuny napěchované sparťany se rozestoupily desítky těžkooděnců, kteří si pořádek vynutili i použitím slzného spreje. Což schytaly také děti v první řadě.

„Viděl jsem záběry a můj dojem je, že v pořádku to nebylo. Policie ale má standardní nástroje, jak pochybení svých příslušníků řešit,“ uvedl Rakušan, jenž v neděli ráno mluvil s policejním prezidentem a požádal ho, aby „ten zákrok byl důsledně prošetřen.“

Ligová fotbalová asociace se k incidentu v Mladé Boleslavi vyjádřila v pondělí dopoledne. O události sbírá informace a současně je v kontaktu s oběma kluby, zejména s domácím, který byl pořadatelem utkání.

„Bezpečnostní manažer LFA už během víkendu navázal kontakt přímo s prezidiem Policie ČR, od kterého si vyžádal detailní vysvětlení kroků bezpečnostních složek. Událostmi po utkání Mladá Boleslav-Sparta Praha se bude také zabývat na zítřejším zasedání Ligový výbor LFA a řešit je bude rovněž Disciplinární komise LFA,“ uvedla asociace v reakci.

Zásah těžkooděnců, který si vyžádal i několik ošetření na místě, rozpoutal diskuzi mezi fanoušky i experty. Jak ovšem k přítomnosti ozbrojených mužů došlo?

Je běžné, že policie je v kontaktu s pořádajícím klubem už několik dní před utkáním. Na základě zkušeností a vlastních poznatků dopředu vyhodnocuje rizikovost utkání na škále od jedné do tří. Obecně platí, že při výjezdech větších fanouškovských táborů – Sparty, Slavie, Baníku, Plzně či Bohemians – je rizikovost vyšší. V případě Sparty se v tomto ročníku při většině utkání jednalo o stupeň tři, tedy nejvyšší. Podle toho také místní policisté nasazují své síly a techniku.

S pořádajícím klubem, zastoupeným většinou hlavním pořadatelem, se PČR schází ještě několik desítek minut před utkáním. Až na předem dohodnuté výjimky ale pořádkové síly nejsou přítomny v areálu stadionu. Jejich úkolem je monitorovat situaci za branami. I proto, že fotbalové utkání je tzv. měkkým cílem.

Uvnitř stadionu má situaci dozorovat k tomu najatá pořadatelská služba. Pouze v případě, že situaci nezvládne, má hlavní pořadatel utkání požádat policii o zásah přímo na stadionu. To se evidentně stalo v Mladé Boleslavi.

Na startu 81. minuty napochodovali před fanoušky členové ochranky v oranžových vestách, těžkooděnci v tom momentu stáli v obou rozích hřiště u podélné tribuny. Do akce šli v polovině 89. minuty.

Podle vyjádření FK Mladá Boleslav šlo o „ochranu majetku, bezpečnost fanoušků a především samotných aktérů utkání.“

Klub postupoval podle řádu. Ovšem, bylo to nutné?

„Mně by se moc líbilo, kdyby policie nemusela na sportovních utkáních zasahovat vůbec. To ale předpokládá, že pořadatelé dobře zvládnou svou práci a nevolají pak policii na pomoc. To se v Boleslavi zřejmě nepovedlo. Tím samozřejmě nijak neomlouvám to, pokud zasahující policista postupoval nepřiměřeně,“ doplnil ministr vnitra Vít Rakušan.

Je jasné, že se znovu rozjedou diskuze o bezpečnostních opatřeních na stadionech. Jaký bude výsledek?